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Ana Sayfa Gündem, Son Dakika 22 Mart 2022 19 Görüntüleme

Başkan Keleş: CHP’nin Milliyetçiliğini Sorgulayamazlar

Başkan Keleş: CHP’nin Milliyetçiliğini Sorgulayamazlar
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sakarya İl Başkanı Ecevit Keleş, daha önce söylemiş olduğu Kuva-i Milliye ruhu ile çalıştıklarını sözlerine atıfta bulunan MHP Sakarya İl Başkanı Akar’a yanıt gecikmedi. Başkan Ecevit Keleş, CHP teşkilatlarının halkın içerisinde olmasını hazmedemeyenler olduğuna dikkat çekerek, “AKP’nin yaptığı tüm yanlışların altına imza atanlar, Sakarya’da yaşanan tüm olumsuzluklara sessiz kalanlar, CHP’nin milliyetçiliğini sorgulayamaz” dedi.
-BÖLÜCÜ BAŞININ MEKTUBU OKUNURKEN SESSİZ KALANLARIN SÖZÜNÜN AĞIRLIĞI OLAMAZ-
CHP İl Başkanı Keleş mesajında şu ifadelere yer verdi; “Mevlana’nın sözü çok anlamlıdır; ‘Suskunluğum asaletimdendir, her lafa verecek cevabım vardır. Ama bir lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye.’ TRT’de programlara çıkarak AKP’yi övenler, canlı yayınlarda AKP’ye oy isteme seanslarına itiraz etmeyenler, bölücü başının Diyarbakır meydanında okunan mektubunun canlı yayınlanmasına tek sözü olmayanlar, hatta ortağı olanların söyleyeceği sözün ağırlığı olamaz.“

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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