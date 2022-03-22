Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı
Burak Deniz, Bulgari’nin Roma’da Gerçekleşen Octo Saat Koleksiyonu Kutlamasına Katıldı!BULGARI, The Octo Finissimo Ultra ile 8. kez en ince mekanik saat dünya rekorunu elde edişini, OCTO Kolek
Başkan Keleş: CHP’nin Milliyetçiliğini Sorgulayamazlar
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