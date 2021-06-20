Başkan Keleş, Elektrik Mühendisleri’nin Sorunlarının Takipçisi Olacak

Elektrik Mühendisleri Odası Sakarya Temsilcisi Halil Atay ve idaresi, Cumhuriyet Halk Partisi Sakarya Vilayet Lideri Ecevit Keleş’i ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Elektrik Mühendisleri Odası Sakarya Temsilcisi Halil Atay tarafından mesleksel ıstıraplar lisana getirilerek CHP Sakarya Vilayet Lideri Keleş’e bahse ait olarak evrak verildi.

Elektrik Mühendisleri’nin Sıkıntıları Masaya Yatırıldı

Elektrik Mühendisleri Odası Sakarya Temsilcisi Halil Atay sıkıntılarına ait yaptığı açıklamada: “ 11/11/1989 tarihli ve 20339 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik ile İlgili Fen Adamları yönetmeliği ile elektrik mühendisliğinin yetkilerinin bir kısmı elektrik teknikerleri ve teknisyenlerine verilerek Elektrik Mühendisliğinin çeşitli yüksek eğitimler ile aldıkları üniversite diploması farklı işler yapması gereken teknisyen ve teknikerlere de verilmiştir. Fen, sanat ve yetkinliğe karşıt olan yönetmelik iptal edilmelidir.

Üniversitelerdeki Elektrik Mühendisliği kısımlarının değerli bir kısmının kapatılması ve okuyacak öğrenci sayıların olması gereken sayılara kadar azaltılması gerekmektedir. Muhakkak yüzdelik dilimde her yıl makul sayıda mezun verilmesi mecburidir.

Ders tamamlama ismi altında merdiven altı üniversitelerde zoom üzerinden Elektrik Mühendisliği diploması satılmasına son verilmelidir. Yetkisiz diplomasız mühendisliğin engellenmesi için oda sicil evrakının belediyelerde aranması, SGK ile odalar ortasında imzalanan işe alımlarda en az mühendis fiyatı aranması mutabakatının tekrar yenilenmesi zorunludur. Yönetmeliklerle trafolarda bulundurulması zarurî olan Yüksek Tansiyon İşletme sorumlusunun işletmelerin elektriksel teminatı olduğunun iş güvenliğinin olmazsa olmazı olduğunun her yerde anlatılması zaruridir” sözlerine yer verdi.

Lider Keleş: “Bu İşin Takipçisi Olacağız”

CHP Sakarya Vilayet Lideri Ecevit Keleş ise ziyarete ait olarak yaptığı açıklamada: “Bugün ziyaretimize Elektrik Mühendisleri Odası Sakarya Temsilciliği gelmiştir. Kendilerinin siyasetten taleplerini dinledik. Talep belgelerini da aldık. Bizlerde kendilerine siyasetçi olarak bu işin takipçisi olacağız. Bu mevzuda gerekli yerlere taleplerinin iletileceğimizin kelamını verdiğimizi belirtiyoruz” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı