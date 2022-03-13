Başkan Keleş’ten Tıp Bayramı Mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sakarya İl Başkanı Ecevit Keleş, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

CHP Sakarya İl Başkanı Ecevit Keleş mesajında: “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” düsturunca tüm bireylerin kaliteli sağlık hizmetlerinden yararlanması, insan sağlığının korunması ve mevcut sağlık sorunlarının giderilmesi insanlığın ve tüm toplumların en önemli hedefidir.

SAĞLIKLI BİR TOPLUM İÇİN ÇALIŞANLARA BÜYÜK GÖREVLER DÜŞÜYOR

Sağlık hizmetlerinin arzu edilen en üst seviyeye çıkartılmasında ve sağlıklı bir gelecek tesis edilmesinde yeni yapılanmaların yanında özellikle hekimlerimize ve tüm sağlık personellerine büyük sorumluluk ve görevler düşmektedir.

SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZIN ÖZLÜK HAKLARI İYİLEŞTİRİLMELİ

“Beni Türk hekimlerine emanet ediniz” sözüyle Mustafa Kemal Atatürk’ün güven ve takdirini kazanmış değerli hekimlerimiz ve her düzeydeki sağlık çalışanlarımızın, en temel insan hakkı olan yaşama hakkının korunmasında ve bu hakkı kullanmamızda gösterdikleri titiz ve insanüstü gayretleri her türlü övgünün üzerindedir.

Nitelikli ve ulaşılabilir sağlık hizmeti sunmak amacıyla tüm sağlık çalışanlarımızın büyük bir azim ve özveriyle hizmet ettiklerine yürekten inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle kutsal, saygın ve onurlu bu mesleği büyük bir özveriyle yerine getiren hekimlerimiz ve sağlık hizmetlerini halkımıza ulaştırmada fedakarca görev alan tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutlar, başarı ve mutluluklar dilerim “ dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı