Başkan Kılıç’tan çocuklara bayram tıraşı

BUCA Belediyesi, kentteki çocuklara bayram sevinci yaşattı. İmkânları kısıtlı ailelerin çocukları için düzenlenen “Başkan Amcadan Çocuklara Bayram Tıraşı” etkinliği büyük ilgi görürken, Başkan Erhan Kılıç, kendi elleriyle çocukların tıraşlarını gerçekleştirdi. Çocukların mutluluğu ise görülmeye değerdi.

Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini sergileyen Buca Belediyesi, Gediz semtindeki imkânı kısıtlı ailelerin çocukları için Ramazan Bayramı öncesinde “Başkan Amcadan Çocuklara Bayram Tıraşı” etkinliği gerçekleştirdi. Cemal Yetginer Etüt, Meslek ve Sanat Atölyesi’nde düzenlenen etkinliğe Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ile birlikte CHP İzmir Milletvekilleri Özcan Purçu ve Tacettin Bayır da katıldı. Etkinlik kapsamında, yüzlerce çocuğun saç tıraşı yapılırken Buca Belediye Başkanı Kılıç da eline usturayı alarak saç kesimi yaptı.

BİRBİRİNDEN KEYİFLİ DAKİKALAR

Eski bayramların nostaljisini kentte yeniden canlandırmak istediklerini belirten Başkan Kılıç, tüm çocukların ve ailelerinin Ramazan Bayramı’nı kutladı. Çeşitli gösterilerle renklenen etkinliğe katılan çocuklar birbirinden keyifli dakikalar geçirirken Buca Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı