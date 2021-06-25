Başkan Kızılboğa: “Gençler siyaset yapmaktan korkuyor”

GÜZEL Parti Bingöl Vilayet Lideri Hasan Kızılboğa, gençlerin AKP dışında bir partide siyaset yapmaktan çekindiğini söyledi.

UYGUN Partili Kızılboğa, Bingöl’de yaşayan gençlerin, iktidar dışında bir partide siyaset yapması halinde geleceklerinin kararacağını, KPSS’ye girip 90 puan alsalar dahi liyakatin olmadığı bir ortamda devlet misyonlarında bir yere gelemeyeceklerini ve bu nedenle dehşetle yaşadıklarını söyledi.

“BİRÇOK GENÇ AKP’Lİ ÜZERE GÖZÜKSE DE ONLARA OY VERMEYECEK”

İktidar partisi AKP’nin her alana müdahale ettiğini, devletin kurum ve kuruluşlarında, hatta özel dalda dahi liyakatsiz insanlara vazife verilmesi için baskı yaptığını belirten Lider Kızılboğa, kelamlarına şöyle devam etti:

“Bingöl’de SÜTAŞ büyük bir tesis kurdu. Bingöl için değerli bir yatırım fakat ne yazık ki oraya liyakate nazaran değil sadakate nazaran adam seçiliyor. O denli ki torpilin bile hiyerarşisi ortaya çıkmış vaziyette. Yani halihazırda diz uzunluğu olan liyakatsizlik, sadece AKP’lileri işe almakla bitmiyor. Bakan referansın varsa öncelik o kişiyi işe almak oluyor. Milletvekili referansın varsa daha sonra o kişi işe alınıyor ya da alınamıyor. Bir bakan referansı bir vilayet lideri referansı karşı karşıya geldiği taktirde birinden birinin torpil oluşturduğu kişi ortada kalıyor ve bu kirli sistem, bu yakışıksız döngü bu türlü devam ediyor. Özetle gariban bir AKP’li dahi torpil hiyerarşisinin kurbanı olabiliyor. Ülkemizin ve Bingöl’ümüzün geldiği nokta da tam olarak budur. Hal bu türlü olunca gençlerden gereğince randıman alınamıyor. Gencecik beyinler çürüyüp gidiyor. Zira gençler GÜZEL Parti’ye oy verdiklerini söylese ya da öbür bir siyasi partiyi desteklediği anlaşılırsa hiçbir işe giremeyeceğini düşünüyor. Özel bölümde dahi durum bu formda. İki şahsa gereksinim var lakin o denli bir baskı geliyor ki doruktan, ona bile müdahale ediliyor. Bu türlü olunca da gençler çekiniyor ve korkuyor. Gençler, iş umuduyla AKP’li üzere görünmek zorunda kalıyor yahut iş ümidiyle gidip AKP’ye üye oluyor. Bunu Bingöl özelinde de söyleyebiliriz. Lakin şu bilinmelidir ki milyonlarca genç AKP’li üzere görünse de görünmek zorunda kalsa da onlara oy vermiyor ve vermeyecek.”

YETERLİ Parti’nin kimsenin geleceği ve ekmeği ile oynamadığını, bu nedenle gençleri sıkıştırmadığını ve gençlere hürmet duyduklarının da altını çizen Lider Kızılboğa, “Biz her vakit gençlerimizin yanındayız. Hedefimiz ise gençlere daha uygun bir gelecek sunmak. Bizler gençlerin önünü kesmek, tıkamak için siyaset yapmıyoruz, gençlere daha güzel bir Türkiye sunmak için siyaset yapıyoruz.” tabirlerini kullandı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı