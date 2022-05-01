Başkan Mehmet Kanar’dan Bayram Mesajı

Değerli Hemşehrilerim;

Rahmet ve bereket ayı olan ramazan ayını uğurlarken huzur içerisinde bayrama kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz.

Bayramı bayram yapan; sevgi, paylaşma, dayanışmadır. Ramazan ayı fırsat ayıdır. Bu ramazan ayında birlik olup Mustafakemalpaşa’ya bir ilk yaşattık. Adnan Menderes Meydanımız ’da yüzlerce kişi ile bin aydan en hayırlısı olarak bilinen kadir gecesinde dualar ettik, namazlarımızı kıldık. Bu ramazan bir ilke daha imza atarak tam 6 bin hemşehrim ile oruçlarımızı açabilme fırsatı bulduk. Birliğin beraberliğin paylaşmanın önemini ve özlemini bir kere daha anlamış olduk.

Covid-19 salgını dünyayı ve ülkemizi etkisi altına aldığından beri tüm önlemleri salgının en başından beri alıp Mustafakemalpaşa’mızda etkisini azaltabilmeyi başardık. Bu bayram sevdiklerimizle eskisi gibi dolu dolu sarıldığımız, büyüklerimizi gönül rahatlığıyla ziyaret edebildiğimiz eski bayramlar tadında bir bayram.

Sizlerle geçirdiğim 3. Bayram daha nice bayramlar yaşayabilmek dileğiyle. Diğer bayramlarımızda Gençlik Merkezimiz ’de Millet Bahçemiz ’de geçirmeyi temenni ediyorum.

Sevdiklerimizle büyüklerimizle, huzurla geçirdiğiniz bir bayram olması dileğiyle. Huzurun tatlı şehri Mustafakemalpaşa’dan herkesin bayramını kutluyor, Mustafakemalpaşa’mızın tadını çıkaracağınız bir bayram diliyorum.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı