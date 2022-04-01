Başkan Mesut Ergin’den Ayvalıkgücü Belediyespor Antrenmanına Motivasyon Ziyareti

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalıkgücü Belediyespor’un antrenmanını Hüsnü Uğural Stadyumu’nda takip etti, antrenman sonrası futbolcular ve teknik ekiple bir araya geldi. Motivasyonun üst düzey olduğu antrenman sonrası futbolcular Başkan Ergin’in de konuşmalarıyla moral depoladı ve Yalovaspor maçı öncesi galibiyet sözü verdi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalıkgücü Belediyespor’un antrenmanı öncesi futbolcuları ziyaret etti. Tüm Ayvalıklı taraftarların takımın yanında olduğunu ve 3. Lig’e çıkmayı hak ettiğini söyleyen Başkan Ergin, takıma şampiyonluk yolundaki en önemli viraj olan Yalovaspor maçı öncesi başarılar diledi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, takımın önündeki kritik Yalovaspor maçı konuşuldu ve bu maçta tüm maçlarda olduğu gibi hedefin yine üç puan olduğu dile getirildi.

Antrenmanı takip eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, antrenman sonrası sahada futbolcular ve teknik heyetle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Takımın şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlediğini ve 3. Lig’in Ayvalık’a çok yakışacağını belirten Başkan Ergin, “Geçen hafta yaşadığımız beraberlik takımın ve bizlerin daha da motivasyonunu yükseltti ve Yalovaspor maçı öncesi mutlak 3 puanı hedefliyoruz. Bizler şuan puan tablosunda olduğumuz yerden, liderlik koltuğundan çok mutluyuz. Hepimiz büyük Ayvalıkgücü ailesinin bir ferdiyiz. Bu aile Yalova deplasmanından 3 puanla dönüp teknik ekibiyle, yöneticileriyle, taraftarıyla, belediyesiyle hep birlikte şampiyonluğa kavuşup, 3. Lig’e çıkacaktır, buna inancımız tam” dedi.

Başkan Mesut Ergin, gerçekleşen keyifli konuşmasının ardından futbolculara ve teknik ekibe baklava ikramında bulundu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı