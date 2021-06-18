Dr. Oetker, Martin Bauer ve Chr. Hansen Sürdürülebilir Gıda Platformu’nun Yeni Üyeleri Oldu

Dr. Oetker, Martin Bauer ve Chr. Hansen Sürdürülebilir Gıda Platformu’nun Yeni Üyeleri Oldu

 Herkes için sağlıklı, sağlam ve daha uygun besin maksadı doğrultusunda besin sistemlerinde değişimi hızla
Ana Sayfa Gündem, Son Dakika 18 Haziran 2021 15 Görüntüleme

Başkan Mithat Eser; “Bizim işimiz mutlu bir Türkiye yaratmak”

Başkan Mithat Eser; “Bizim işimiz mutlu bir Türkiye yaratmak”

TDP Genel Lideri Mustafa Sarıgül, Ankara’da bir otelde partisinin 1. Genişletilmiş Vilayet Liderleri ile bir ortaya geldi. Türkiye Değişim Partisi (TDP) Bolu Vilayet Lideri Mithat Eser, gündeme ait açıklamalarda bulundu.
TDP Bolu Vilayet Lideri Mithat Eser, “Biz TDP olarak, Türk milletini birlikte yaşamaya ve bu ülkeyi dimdik ayakta tutarak tekrar güçlü kılmaya kararlıyız” tabirlerini kullandı.

“Bizler, buralara ne büyük uğraşlar vererek geldik”

TDP Bolu Vilayet Lideri Eser, “Bizler, buralara ne büyük çabalar vererek geldik, nelerden vazgeçtik. Tehlike görünce kaçmadan, yan gelip yatmadan, kimseye makus kelam etmeden, tehditlere de boyun eğmeden, bileğimizin hakkıyla geldik. Çok yakında yüzbinlerce yurttaşımızı değişim kapısında bekliyoruz, o kapıdan birlikte girecek ve güçlü Türkiye’yi daima birlikte yine inşa edeceğiz zira biz TDP’yiz” dedi.

” Siyaset, bir zenginleşme aracı değildir”

Siyasetin bir zenginleşme aracı olmadığına değinen Eser, “Zenginlik, siyasetçinin millete olan bağlılığı, samimiyeti ve dürüstlüğü olmalıdır. Bizim için temel olan, ülke birliği ve bütünlüğüdür, gerisi teferruattır. Devletimizin çıkarları, her şeyin üzerindendir. Bizim partimiz gençlerin rol modelidir zira biz gençlerin beklediği yenilikçi, ıslahatlara açık, bilimi ve teknolojiyi takip eden, kültür ve sanatsız hareket etmeyen, engin görüşlü, herkesi kucaklayan, değişime açık bir partiyiz” halinde konuştu.

“Biz muhalefet değil, alternatifiz”

Eser, konuşmasının sonunda şunları kaydetti, “Biz muhalefet değil, alternatifiz. Biz, tepki hareketi değiliz, biz, tahlil ve aksiyon hareketiyiz. Bizim, polemikle, lafla, atışmayla işimiz yok. Bizim işimiz deva bulmak. Bizim; sen ben hengamesinde, sağ sol arbedesinde işimiz yok. Bizim işimiz; 83 milyona, keyifli bir Türkiye yaratmak. Biz; bugünkü siyasetin figüranı değiliz, biz; ezilen halkın, sesiyiz, biz; fakir vatandaşın, kalesiyiz. Biz; bu sistemin partisi değiliz. Biz, halkın bizatihi kendisiyiz. Biz; Türkiye Değişim Partisiyiz” diye konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

1 Haziran Dünya Süt Günü’nü Kutlu Olsun “Sütaş’ın Aşkı Sütaşkı”

1 Haziran Dünya Süt Günü’nü Kutlu Olsun “Sütaş’ın Aşkı Sütaşkı”