Başkan Mithat Eser; “Bizim işimiz mutlu bir Türkiye yaratmak”

TDP Genel Lideri Mustafa Sarıgül, Ankara’da bir otelde partisinin 1. Genişletilmiş Vilayet Liderleri ile bir ortaya geldi. Türkiye Değişim Partisi (TDP) Bolu Vilayet Lideri Mithat Eser, gündeme ait açıklamalarda bulundu.

TDP Bolu Vilayet Lideri Mithat Eser, “Biz TDP olarak, Türk milletini birlikte yaşamaya ve bu ülkeyi dimdik ayakta tutarak tekrar güçlü kılmaya kararlıyız” tabirlerini kullandı.

“Bizler, buralara ne büyük uğraşlar vererek geldik”

TDP Bolu Vilayet Lideri Eser, “Bizler, buralara ne büyük çabalar vererek geldik, nelerden vazgeçtik. Tehlike görünce kaçmadan, yan gelip yatmadan, kimseye makus kelam etmeden, tehditlere de boyun eğmeden, bileğimizin hakkıyla geldik. Çok yakında yüzbinlerce yurttaşımızı değişim kapısında bekliyoruz, o kapıdan birlikte girecek ve güçlü Türkiye’yi daima birlikte yine inşa edeceğiz zira biz TDP’yiz” dedi.

” Siyaset, bir zenginleşme aracı değildir”

Siyasetin bir zenginleşme aracı olmadığına değinen Eser, “Zenginlik, siyasetçinin millete olan bağlılığı, samimiyeti ve dürüstlüğü olmalıdır. Bizim için temel olan, ülke birliği ve bütünlüğüdür, gerisi teferruattır. Devletimizin çıkarları, her şeyin üzerindendir. Bizim partimiz gençlerin rol modelidir zira biz gençlerin beklediği yenilikçi, ıslahatlara açık, bilimi ve teknolojiyi takip eden, kültür ve sanatsız hareket etmeyen, engin görüşlü, herkesi kucaklayan, değişime açık bir partiyiz” halinde konuştu.

“Biz muhalefet değil, alternatifiz”

Eser, konuşmasının sonunda şunları kaydetti, “Biz muhalefet değil, alternatifiz. Biz, tepki hareketi değiliz, biz, tahlil ve aksiyon hareketiyiz. Bizim, polemikle, lafla, atışmayla işimiz yok. Bizim işimiz deva bulmak. Bizim; sen ben hengamesinde, sağ sol arbedesinde işimiz yok. Bizim işimiz; 83 milyona, keyifli bir Türkiye yaratmak. Biz; bugünkü siyasetin figüranı değiliz, biz; ezilen halkın, sesiyiz, biz; fakir vatandaşın, kalesiyiz. Biz; bu sistemin partisi değiliz. Biz, halkın bizatihi kendisiyiz. Biz; Türkiye Değişim Partisiyiz” diye konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı