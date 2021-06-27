Ayakkabı devi FLO, Social Media Awards’tan iki ödül birden aldı

Ayakkabı devi FLO, Social Media Awards’tan iki ödül birden aldı

 Ayakkabı dalının pazar başkanı FLO, toplumsal medyanın en güzellerinin belirlendiği Social Media Awards T
Ana Sayfa Gündem, Son Dakika 27 Haziran 2021 16 Görüntüleme

Başkan Mithat Eser: “Yol Gösterici Bir Rehberdir Baba”

Başkan Mithat Eser: “Yol Gösterici Bir Rehberdir Baba”

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Bolu Vilayet Lideri Mithat Eser, Babalar günü hasebiyle bir kutlama iletisi yayımladı.

Eser bildirisinde: ”Çalışan, üreten, ailesi ismine dışarıda alın teri döken baba bu sıfatıyla eş vakitli olarak şefkati, muhafazayı da temsil etmektedir. Esasen baba çocukluk yaşlarının güç sembolü, orta yaş kuşağındakiler için bilgeliğin timsalidir. Gençler için ise değeri bilindikçe yol gösterici bir rehberdir baba. Baba her yaş için aranandır, vazgeçilemeyendir. İşte böylesine aziz babaların gününde’ başta şehit babaları olmak üzere, evlat hasreti çeken herkesin, kapısı çok nadiren aralananların, hasta büyüklerimizin ve bütün babaların, ‘Babalar Günü’nü tebrik ediyorum, daha keyifli ve sağlıklı kaç yıllar temenni ediyorum” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

OGM’den her babaya bir fidan

OGM’den her babaya bir fidan