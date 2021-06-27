Başkan Mithat Eser: “Yol Gösterici Bir Rehberdir Baba”

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Bolu Vilayet Lideri Mithat Eser, Babalar günü hasebiyle bir kutlama iletisi yayımladı.
Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Bolu Vilayet Lideri Mithat Eser, Babalar günü hasebiyle bir kutlama iletisi yayımladı.
Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı
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