Başkan Mithat Eser: “Yol Gösterici Bir Rehberdir Baba”

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Bolu Vilayet Lideri Mithat Eser, Babalar günü hasebiyle bir kutlama iletisi yayımladı.

Eser bildirisinde: ”Çalışan, üreten, ailesi ismine dışarıda alın teri döken baba bu sıfatıyla eş vakitli olarak şefkati, muhafazayı da temsil etmektedir. Esasen baba çocukluk yaşlarının güç sembolü, orta yaş kuşağındakiler için bilgeliğin timsalidir. Gençler için ise değeri bilindikçe yol gösterici bir rehberdir baba. Baba her yaş için aranandır, vazgeçilemeyendir. İşte böylesine aziz babaların gününde’ başta şehit babaları olmak üzere, evlat hasreti çeken herkesin, kapısı çok nadiren aralananların, hasta büyüklerimizin ve bütün babaların, ‘Babalar Günü’nü tebrik ediyorum, daha keyifli ve sağlıklı kaç yıllar temenni ediyorum” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı