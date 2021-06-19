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Ana Sayfa Gündem, Son Dakika 19 Haziran 2021 16 Görüntüleme

Başkan Özsaçmacı, “AK mı KARA mı?”

Başkan Özsaçmacı, “AK mı KARA mı?”
YETERLİ Parti Vilayet Lideri Bekir Özsaçmacı, “Çorumlu esnaf masraflarını karşılayamazken, dayanak alamaz iken, fuar ismi altında dışardan konar göçer tezgah getirmek nedir?”diye sordu.
Her yıl Çorum’da Tarım Fuarı organize eden Atlas Memleketler arası Fuarcılık, bu yıl 11-20 Haziran 2021 tarihleri ortasında “1. Çorum Gurme Lezzetler Fuarı” düzenledi. Kurulan Gurme Lezzetler Fuarınının lokal esnafa ziyan verdiğini söyleyen YETERLİ Parti vilayet lideri Bekir Özsaçmacı, vilayet yöneticilerini eleştirerek, “Yerel esnafımıza sahip çıkalım” diyerek, slogan atmakla esnafa sahip çıkılmaz” dedi.
MAHALLÎ ESNAFA SLOGANLARLA MI SAHİP ÇIKIYORSUNUZ?
Yazılı bir açıklama yayınlayan lider Özsaçmacı, ““Yerel esnafımıza sahip çıkalım” diyerek, slogan atmakla esnafa sahip çıkılmaz. Yaklaşık bir hafta evvel tıpkı husus hakkında ihtarda bulunmuştum. Çorumlu esnaf masraflarını karşılayamazken, takviye alamaz iken, fuar ismi altında dışardan konar göçer tezgah getirmek nedir? Pahalı hemşehrilerim, mazlum ve mağrur esnafımız. Çorum’da fuarcılık kılıfında, Ticaret Bakanlığı dayanağı ve dışardan gelen konar göçer firmaların KOSGEB’ten de takviye alarak, bugün mağdur olan Çorum esnafına bir darbe de iktidar vurmakta, mahallî yöneticiler susmakta, siyasi aktörler ise alkış tutmakta. “Belki aktır, tahminen kara, meblağ söyler der beni. Muhabbetin sofrasında kurduk büyük kaleyi, şu nefsime fırsat verme, fırsat bulup yer beni” tabirinde olduğu üzere; Çorum’daki iktidar temsilcilerinin nefsine fırsat düştükçe Çorum esnafı daha çok mağdur olacağa benziyor. Sabret hele diyorlar ya, ben de vakit gelsin söylerim; Ak mı kara mı?”DEDİ.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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