Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı
“Korona virüsle birlikte kalp hastalıkları arttı” açıklamasıKorona virüsün kalp tutulumuna dikkat çeken Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Kolu'ndan Prof
Başkan Özsaçmacı, “AK mı KARA mı?”
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