Başkan Özsaçmacı uyardı, “Gelinen noktada hepimiz uyanık ve bir birimize saygılı olmak durumundayız”

DÜZGÜN Parti Vilayet Lideri Bekir Özsaçmacı, “Gerçeğe inanmak güç olduğunda, palavralar gerekli şeylerdir.” Görüntüleri rekor seviyede izlenen Sedat Peker’in ifşalarının yarattığı tesir, Escobar’ın bu cümlesinde sözünü bulan bir tabloyu ortaya koyuyor. Bir birine girmiş yapıların ülkemizi sürüklediği yer ne yazık ki uçuruma yanlışsız olduğu görülmektedir. Tüm bunlar yaşanır iken yapılmaya çalışılan kaos ortamı ve halkımızı çeşitli sebeplerle karşı karşıya getirmeye yönelik provakatif aksiyonların olabileceği görülmekte bu nedenle gelinen noktada hepimiz uyanık ve bir birimize saygılı olmak durumundayız” dedi.

GERÇEĞE İNANMAK GÜÇ OLDUĞUNDA, PALAVRALAR GEREKLİ ŞEYLERDİR

Hata örgütü başkanı Sedat Peker in yayınladığı görüntülere ait de değişik bir benzetmede bulunan Lider Özsaçmacı, Peker in ifşalarının yarattığı etkiyi Escobar’ın “Gerçeğe inanmak güç olduğunda, palavralar gerekli şeylerdir” cümlesinde sözünü bulan bir tabloyu ortaya koyduğunu söyledi. Özsaçmacı, “Artık her şey açık kaynaklardan ulaşılabilecek kadar ortada bulunmakta o nedenle kısaca araştıracağınız “Pablo Emilio Escobar Gaviria” bu isimi bir yere not edin ve inceleyin. Günümüzde yaşanan birtakım hadiselerin teğe bir kopyası niteliğinde senaryolar olmaktadır. Bu örnekten yola çıkarak örneklemek gerekirse; Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar, estirdiği terörle Kolombiya hükümetine ABD’deki bir cezaevine gönderilmeyeceğini kabul ettirip gardiyanlarını kendisinin seçtiği, polisin 3 kilometreden fazla yaklaşamayacağı kale üzere bir cezaevine girmek için teslim olduğunda, silahını teslim ettiği hükümet yetkilisi, hoşnutsuz bir sözle şöyle der: “Kazandın.” Escobar: “İkimiz de kazandık. Gaviria (Kolombiya Başkanı), Pablo Escobar’ın teslim olduğunu beyan edebilir. ”Hükümet yetkilisi, “Bunun büyük bir palavra olduğunu biliyoruz” karşılığını verdiğinde, Escobar yüzündeki öz inançlı tebessümle devam eder: “Gerçeğe inanmak güç olduğunda, palavralar gerekli şeylerdir.” Görüntüleri rekor seviyede izlenen Sedat Peker’in ifşalarının yarattığı tesir, Escobar’ın bu cümlesinde tabirini bulan bir tabloyu ortaya koyuyo”dedi.

YIKILMASINDAN KORKULAN DUVAR ÇÜRÜTÜLÜYOR

İktidarın bu açıklamalar karşısında herkesi Türkiye yi milletlerarası bir komplo ile karşı karşıya olduğuna inanarak “kutsal iktidar” gerisinde birleşmeye çağırdığını söyleyen lider Özsaçmacı şöyle konuştu:

“İktidar ittifakı, kabullenmekte zorlandığı ifşalar karşısında, kelam konusu yöneticilerin ardında olduğunu belirtiyor ve herkesi Türkiye’nin memleketler arası bir komplo ile karşı karşıya olduğuna inanarak ‘kutsal iktidarın’ ardında birleşmeye çağırıyor. Kutsal devlet’ anlayışı ile biçimlendirilmiş kitlelerin, tüm bu savlar karşısında ‘kutsal iktidar’ fikrine kazanılmasından öteki deva yok. Gerçeğe inanmak güç olduğunda, palavralar çalışmaya başlar. Halkın vergilerinden rekor seviyelerde resmi ilanlarla ihya edilen iktidar medyası niçin var! Bugün daha net görünmekte ki medya içerisinde her gün istifalar, her gün bir komisyonculuk, ihale fırsatçılığı, narkotik yoldaşlığı çıkmakta. Lakin tüm bunlar, tek bir tuğla çekilirse yıkılacağından korkulan o duvarı biraz daha nemlendirip çürütüyor.”

TUHAF ŞEYLER ÇOK KRİTİK ANLARDA ORTAYA ÇIKAR, ÜLKE GERGİNLİĞİN DORUĞUNDAYKEN HER ŞEY DEĞİŞMEK ÜZEREYKEN

Lider Özsaçmacı, karışıklık ortamı yaratılarak halkı çeşitli sebeplerle karşı karşıya getirmeye yönelik provakatif hareketlerin olabileceğini belirterek kelamlarını şu halde tamamladı:

“Yukarda bahsetmiş olduğum bir birine girmiş yapıların ülkemizi sürüklediği yer ne yazık ki uçuruma yanlışsız olduğu görülmektedir. Tüm bunlar yaşanır iken yapılmaya çalışılan düzensizlik ortamı ve halkımızı çeşitli sebeplerle karşı karşıya getirmeye yönelik provakatif aksiyonların olabileceği görülmekte bu nedenle gelinen noktada hepimiz uyanık ve bir birimize saygılı olmak durumundayız. Ülkemizin gelmiş olduğu bu etap denetim edilemeyen bir sistemin eseri olarak mafyanın, terörün, hırsızın yuvalandığı bir alan haline dönüşmesi bu aksiliklerin yaşanma sebebidir. Bitirirken; “Aynı Gabriel Garcia Marquez’in kitaplarında olduğu üzere, tuhaf şeyler çok kritik anlarda ortaya çıkar. Ülke gerginliğin doruğundayken Her şey değişmek üzereyken.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı