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Ana Sayfa Spor 25 Mart 2022 14 Görüntüleme

Başkan Özyiğit, “Final maçına tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz”

Başkan Özyiğit, “Final maçına tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz”

Başkan Abdullah Özyiğit’ten final maçına davet

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi kadın basketbol takımı, Mersin Yenişehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Basketbol Federasyonu 2022 Bitci Kadınlar Türkiye Kupası’nda finale yükseldi. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersinlileri final maçına davet etti.

Sezona 3 kupa hedefiyle başlayan ve Bitci Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalindeHatayspor’u eleyen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, yarı final maçında OGM Ormanspor ile karşılaştı. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’in de salondan izleyerek takıma destek verdiği maçta turuncu-lacivertliler rakibini yenmeyi başardı. 96-93’lük maçı kazanan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, kupada finale yükseldi.

26 Mart Cumartesi(yarın) günü saat 15.00’te Servet Tazegül Spor Salonu’nda Fenerbahçe Safiport ile finalde karşılaşacak Mersin ekibi, kendi evinde taraftarının desteğini bekliyor. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Bu gün önemli bir galibiyet alarak Mersinimize Türkiye Kupası’nı getirme şansını yakaladık. Fenerbahçe ile final maçına çıkıyoruz. Siz bu maçta destek verin, kupayı alalım ben de sizlere Nisanı’n ilk haftası Avrupa Kupası getirme sözü vereyim. Haydi Yenişehir tam destek.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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