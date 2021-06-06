Başkan Ramazan Şimşek’ten İkili Toplama Sistemi Projesi…

Gölbaşı Belediye Lideri Ramazan Şimşek, etraf dostu projeleri bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. Son olarak hayata geçen “İkili Toplama Sistemi” hakkında bilgi veren Lider Ramazan Şimşek “Gelecek kuşaklara pak bir dünya bırakmak bizlerin elinde” açıklamasında bulundu.

“Sıfır Atık Projesi kapsamında başlattığımız “İkili Toplama Sistemi Projesi” ile atıkları kaynağında ayrıştırarak geri dönüşüme katkı sağlıyoruz” diyen Lider Ramazan Şimşek kelamlarına şöyle devam etti: “Evsel atıklar binalarımızın girişlerine yerleştirmiş olduğumuz gri kutularda, geri dönüştürülebilir atıklar ise mavi kutularda toplanarak ayrıştırılacak. Birinci etapta 5000 geri dönüşüm, 5000 evsel atık poşetini pilot bölge olarak belirlediğimiz Eymir konutlarında dağıtmaya başladık. Gayemiz bütün Gölbaşı hudutları içirişindeki hanelere bu projemizin yayılımını sağlamak. Pak bir dünyayı gelecek kuşaklara bırakmak, bizlerin elinde” dedi.

Lider Şimşek’ten ortak uğraş daveti

Atıkların geri dönüşüme kazandırılması için Gölbaşılı vatandaşların nezdinde herkese davette bulunan Lider Ramazan Şimşek “Gelecek kuşaklara yeşil ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için hepimizin hassas olması gerekiyor. Doğal kaynaklarımızın süratle tükendiği ve etraf kirliliğinin arttığı bu devirde, çöp diye düşünüp attığımız birçok atık, tabiatta yıllar boyunca yok olmuyor ve toprağımızı, havamızı, suyumuzu kirletiyor. Gölbaşı Belediyesi olarak hoş bir projeye başladık. Siz hemşerilerimizden de bu mevzuda hassas olmalarını bekliyor ve hepimizin ortak sorunu olan etraf kirliliğiyle daima birlikte gayret etmeye davet ediyorum” sözlerini kullandı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı