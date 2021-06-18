Başkan Ramazan Şimşek’ten Tarım Protokolü

Gölbaşı Belediye Lideri Ramazan Şimşek hayata geçirdiği projeler ile isminden kelam ettirmeye devam ediyor. Gölbaşı’nda tarım bölümünün gelişmesi için Ankara Üniversitesi ile değerli bir protokole imza attıklarını söyleyen Lider Ramazan Şimşek “Gölbaşımız tarımı ile bedeline kıymet katacak” dedi.

Ziraî kalkınmanın ehemmiyetini her fırsatta lisana getiren, ilçenin tarım potansiyellerini harekete geçirmek ve çiftçi dostu bir Gölbaşı için uğraş ettiklerini lisana getiren Lider Ramazan Şimşek “Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı ile Gölbaşımızda daha verimli ziraî üretim yapma, yeni istihdam alanları oluşturma, ulusal ve milletlerarası fonlara müracaat yapma, eğitim ve yayım faaliyetlerinin yürütülmesi üzere bahislerde daha aktif bir halde faaliyet gösterebilme hedefiyle protokole imza attık. Attığımız bu adım ile Gölbaşımızın ziraî potansiyelini artıracak projelere imza atacağız” tabirlerini kullandı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı