Başkan Şahin hafta sonunu yoğun bir programla geçirdi

Ziyaretlerle ilgili müşahedelerini aktaran CHP’li Şahin, “İktidar yolunda Millet İttifakı ile birlikte el ele çalışmaya devam ediyoruz. Vatandaşımız bunalmış, sıkılmış ve çok sıkıntılı. Çabucak seçim diyorlar.” dedi.
Akkuş belediyesinin çöp dökme alanı ile ilgili de tehlikeye dikkat çeken Lider Şahin, “Bu alandan akan dere, Cevizdere Vadisi’ne ulaşıyor. Ünye’nin içme sularına zehir karışıyor. Bu katliam bir an evvel durdurulmalıdır.” sözlerini kullandı.
Programına Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin gölet projesinin düşünüldüğü Argan Tepesi’ne giderek devam eden Lider Şahin, “Su olmayan yerde gölet yapma çalışmasını yerinde inceledik. Argan Tepesi’nde gölet yapılacak su kaynakları varken taşıma suyu ile gölet yapma fikri hangi akla hizmet ediyor anlamadık. Boşa gidecek ve sonunda israf olacak bu yatırımdan çabucak vazgeçilmelidir.” sözlerini kullandı.
Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı