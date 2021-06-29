Başkan Şahin hafta sonunu yoğun bir programla geçirdi

CHP Ordu Vilayet Lideri Atila Şahin ağır bir hafta sonu programında vatandaşların meselelerini gündeme taşıdı.

CHP Ordu Vilayet Lideri Atila Şahin Ordu’nun sorunlarını yerinde tespit etti. Lider Şahin, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, CHP Ordu Vilayet Bayan Kolları Lideri Nilgün Yılmaz, vilayet ve ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri, DÜZGÜN Parti Akkuş İlçe Lideri Murat Bektaşoğlu ve Demokrat Parti Akkuş İlçe Lideri Mustafa Varilci ile birlikte Devlet Hastanesi, Ziraat Odası, YİBO ve esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

“VATANDAŞ BUNALMIŞ, ÇABUCAK SEÇİM DİYOR”

Ziyaretlerle ilgili müşahedelerini aktaran CHP’li Şahin, “İktidar yolunda Millet İttifakı ile birlikte el ele çalışmaya devam ediyoruz. Vatandaşımız bunalmış, sıkılmış ve çok sıkıntılı. Çabucak seçim diyorlar.” dedi.

“ÜNYE’NİN İÇME SULARINA ZEHİR KARIŞIYOR”

Akkuş belediyesinin çöp dökme alanı ile ilgili de tehlikeye dikkat çeken Lider Şahin, “Bu alandan akan dere, Cevizdere Vadisi’ne ulaşıyor. Ünye’nin içme sularına zehir karışıyor. Bu katliam bir an evvel durdurulmalıdır.” sözlerini kullandı.

“ARGAN ZİRVESİNE TAŞIMA SUYU İLE GÖLET YAPMAK İSRAFDIR”

Programına Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin gölet projesinin düşünüldüğü Argan Tepesi’ne giderek devam eden Lider Şahin, “Su olmayan yerde gölet yapma çalışmasını yerinde inceledik. Argan Tepesi’nde gölet yapılacak su kaynakları varken taşıma suyu ile gölet yapma fikri hangi akla hizmet ediyor anlamadık. Boşa gidecek ve sonunda israf olacak bu yatırımdan çabucak vazgeçilmelidir.” sözlerini kullandı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı