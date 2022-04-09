Başkan Saliha Özçınar Kutlu’dan Ramazan ziyaretleri

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu, Ramazan’ın sevincini ve coşkusunu ilçe halkıyla paylaşmaya devam ediyor.

Vatandaşlara Ramazan’da çat kapı ziyarette bulunan Başkan Özçınar, bugüne kadar 14 mahalleye ziyarette bulundu. İftara dakikalar kala Başkan Özçınar’ı karşılarında gören vatandaşlar, sofralarında konuk eden mahalle sakinleri sıkıntılarını anlatma fırsatı buldu.

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, maddi imkânı olmayanlara ayda bir düzenli olarak yaptıkları gıda paketi yardımına, muhtarlardan gelen talep üzerine Ramazan Ayı’nda da yaptıklarını dile getirdi. Özçınar, ilçe merkezi ile birlikte 56 mahalleye toplam 2 bin adet gıda paketi oluşturduklarını aktardı.

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu Ramazan ayında hoşgörü ve yardımlaşma uygusunun arttığını söyledi.”Belediye olarak ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlerine erzak paketi hazırlayıp, bu manevi ruhun onların evlerinde de hissedilmesini sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Gıda paketleri dağıtılırken ekiplerin başında mahalleleri ve aileleri ziyaret eden Özçınar Kutlu “Vatandaşlarımızın bizleri görünce çok mutlu olduklarını, bize güven dolu gözlerle baktıklarını, sohbet ederken bize güler yüz ve güven dolu bakışları benim için her şeyden daha önemli. Onların kendilerini güvende ve mutlu hissetmeleri benimde geceleri huzur içinde uyumamı sağlıyor” diye konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı