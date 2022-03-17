Başkan Sandıkçı, Çanakkale Zaferi’ni Kutladı

Başkan Sandıkçı, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı. Çanakkale Zaferi’nin Türk ve Dünya tarihinin seyrini değiştiren, insanlık tarihinde eşi benzeri olmayan bir destan olduğuna vurgu yapan Başkan İbrahim Sandıkçı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Çanakkale Zaferi, Türk ve Dünya tarihinin seyrini değiştiren, insanlık tarihinde örneği az görülebilecek önemli bir kahramanlık destanıdır. Bu zafer, asırlar boyu İslam’ın bayraktarlığını yapan bir milleti tarih sahnesinden silmek amacıyla toplanıp Çanakkale kıyılarına kadar dayanan yedi düvelin iman ve kararlılık karşısında düştüğü çaresizlik ve zilletin tüm dünyaya ilan edildiği kutlu bir zaferdir. İstanbul ve Anadolu topraklarını işgal etmek emeli ile bu milletin istiklaline kasteden tüm dünya güçlerinin İslam’ın birlik ve beraberlik ruhu karşısında her zaman hezimete uğratılacağına şahitlik eden tescilli vesikasıdır.

İman gücüyle tarihe kazınan kahramanlık destanımızın 107. yıl dönümünde bu mukaddes toprakları canları pahasına savunarak bize vatan yapan tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum. İstiklal şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy’un;

‘Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker!

Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer.

Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhid’i

Bedr’in Arslanları ancak, bu kadar şanlı idi…’ dizelerindeki iltifata nâil olmuş tüm vatan evlatlarına Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı