Başkan Savran Gençlerle Buluşmalarını Sürdürüyor

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, kaldıkları yurtta akşam yemeğini birlikte yediği öğrencilerle sohbet ederek sorularını cevaplandırdı.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, mahalle ziyaretleri ve esnaf buluşmalarının yanı sıra sık sık gençlerle bir araya gelerek onların görüş, öneri ve taleplerini dinlemeyi sürdürüyor.

Son olarak Nevşehir İn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonunu ziyaret eden Başkan Savran, burada kalan lise öğrencileri ile birlikte yemekhanede akşam yemeğini yiyerek öğrencilerle sohbet etti.

Yemeğin ardından yaklaşık 2 saat boyunca öğrencilerin sorularını cevaplandıran Başkan Savran, Nevşehir Belediyesi’nin gençlik ve eğitim projeleri hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Görüşlerini dinlediği öğrencilerden belediye olarak kendilerine sundukları eğitim, kişisel gelişim ve hobi kursları ile birlikte düzenledikleri gençlik projelerinde yer almalarını isteyen Savran, kültür ve sanat etkinliklerine gösterdikleri ilgiden dolayı da öğrencilere teşekkür etti.

Nevşehir Belediyesi olarak her zaman gençlerin yanında olduklarını ifade eden Başkan Savran, “Gençler için ne yapsak azdır. Hedeflerimiz büyük. Başta 2023 hedefi olmak üzere, bu hedeflerimize ulaşmak gençlerimizle birlikte olacak. Onun için gençlerimizin eğitimini önemsiyoruz. Gençlerimizin spor yapması, sağlıklı olması, birikimli ve vizyonel bir gençlik olması, idealist, sağlıklı, sporcu gençlik olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çünkü onlar bizim gözbebeğimiz, gençlerimiz bizim geleceğimiz.” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı