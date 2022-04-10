Başkan Savran gençlerle sahur yaptı

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, iftar sonrasında Zeki Soyak Parkı’nda bir araya geldiği gençlerle birlikte sahur yaptı.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ramazan programının ardından 2000 Evler Mahallesi’nde bulunan Zeki Soyak Parkı’na geçti.

Burada gençlerle çay eşliğinde bir süre sohbet eden Savran, gençlerin talep ve önerilerini dinleyerek Nevşehir Belediyesi tarafından hayata geçirecekleri çeşitli gençlik ve eğitim projeleri hakkında istişarelerde bulundu.

Savran daha sonra parkta bulunan çok sayıda üniversiteli genç ile birlikte sahur yaptı. Savran, “Bu manevi iklimi, bu güzelliği evlerinden uzakta şehrimizde bizlere emanet gençlerimizle beraber yaşayalım istedik. Hep birlikte bu güzel şehirde yaşıyoruz, bu şehrin sorunlarını hep beraber çözüm bulmamız, güzelliklerini hep beraber artırmamız gerekiyor. Şehrimize hizmet noktasında gençlerimizin enerjisi her zaman bizlere güç veriyor. Onların fikirlerini önemsiyor ve değer veriyoruz.” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı