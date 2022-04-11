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Ana Sayfa Gündem, Son Dakika 11 Nisan 2022 26 Görüntüleme

Başkan Savran Sahurda İtfaiyecilerle Buluşt

Başkan Savran Sahurda İtfaiyecilerle Buluşt

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, sahurda Nevşehir Belediyesi İtfaiye çalışanlarıyla buluştu.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde itfaiye personeli ile bir araya gelerek, görev başında olan itfaiyecilere kolaylar diledi.

Şehrin güvenliği için 24 saat görev başında olan itfaiyecilere teşekkür eden Savran, nöbetçi personeller ile birlikte sahur yaptı.

Başkan Yardımcısı Mustafa Alevli’nin de katıldığı ziyarette bir süre itfaiyecilerle sohbet eden Savran, “Rabbim milletimizin güvenliği için gece gündüz nöbet tutan kahraman Mehmetçiğimizi, polisimizi, güvenlik güçlerimizi, itfaiyecilerimizi her türlü beladan, kazadan uzak tutsun.” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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