Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul Malkara’da Gerçekleştirilen Bayramlaşma Törenine Katıldı

Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul Malkara’da Gerçekleştirilen Bayramlaşma Törenine Katıldı

 Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Ramazan Bayramı dolayısıyla 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 11.0
Ana Sayfa Gündem, Son Dakika 2 Mayıs 2022 19 Görüntüleme

Başkan Savran’dan Bayram Ziyaretleri

Başkan Savran’dan Bayram Ziyaretleri

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Devlet Hastanesi, İtfaiye Müdürlüğü ve polis noktalarını ziyaret ederek görev başındaki kamu çalışanları ve vatandaşların bayramını kutladı.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, beraberinde AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ile birlikte Nevşehir Devlet Hastanesi ve Aksaray yolunda bulunan polis noktasını ziyaret etti.

Hastane çalışanları ve güvenlik güçleri ile bayramlaşan Milletvekili Açıkgöz ve Belediye Başkanı Savran, vatandaşlarla da bir süre sohbet ederek bayramlarını kutladı.

Belediye Başkanı Savran daha sonra Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Ramazan Bayramı’nın ilk günü nöbetçi itfaiye erleri ile bir süre sohbet eden Savran, çalışanların bayramını kutlayarak işlerinde kolaylıklar diledi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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