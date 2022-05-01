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Ana Sayfa Gündem, Son Dakika 1 Mayıs 2022 14 Görüntüleme

Başkan Savran’dan Çat Kapı Bayram Ziyareti

Başkan Savran’dan Çat Kapı Bayram Ziyareti

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, mahallelerde gerçekleştirdiği çat kapı ev ziyaretleriyle vatandaşların bayramını kutladı. Savran, ziyaretleri sırasında vatandaşlara tatlı ikramında bulundu.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Sümer Mahallesi, Kıratlıoğlu Mahallesi, İbrahimpaşa Mahallesi ve Emek Mahallesini ziyaret etti.

Mahallelerde vatandaşların sıcak ve samimi ilgisi ile karşılaşan Başkan Savran, çat kapı ziyaret ettiği evlerde tatlı ikramında bulunduğu vatandaşların bayramını kutladı.

Başkan Savran’ın, Sümer,Kıratlıoğlu, İbrahimpaşa ve Emek Mahallesindeki ziyaretleri sırasında başkan yardımcıları da kentteki diğer mahallelerde ev ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlara tatlı ikramında bulundu.

Tüm Nevşehirlilerin Ramazan Bayramını tebrik eden Başkan Savran, “Hemşehrilerimizin güvenli, rahat ve huzur içinde bir bayramı geçirebilmeleri için belediye olarak tüm bayram tedbirlerimizi aldık. Bayram tatili süresince ilgili tüm birimlerimizde nöbetçi ekiplerimiz görevlerinin başında olacak. Bu vesileyle bayramın şehrimize, milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa güzellikler getirmesini diliyor ve tüm hemşehrilerimin bayramını kutluyorum” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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