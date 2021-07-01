Başkan Şimşek’ten İşçilere ve Memurlara Promosyon Müjdesi

Gölbaşı Belediye Lideri Ramazan Şimşek’in, çalışanlara ve memurlara tek seferlik promosyon dayanağı verileceğini müjdelemesi sonrası mutabakatlı banka ile protokol imzalandı.

Yeni yıl öncesi Gölbaşı Belediyesi’nde çalışan çalışanların en düşük maaşını 3 bin 325 TL yapan, 6 aylık maaş farklarını ise verdiği kelamı tutarak ödeyen Lider Ramazan Şimşek, salgın süreci sebebiyle güç günlerden geçen emekçi ve memurlara müjdeli haberi vererek promosyon takviyesini sağlayacaklarını duyurmuştu. Vakıfbank Gölbaşı Müdürü Aşiyan Ertürk ile Gölbaşı Belediyesi’nde bir ortaya gelen Lider Ramazan Şimşek 3 yılı kapsayacak banka promosyon kontratına imza atarak şunları söyledi: “2020 yılında biliyorsunuz ki salgın ile karşı karşıya kaldık. Bu süreç ne yazık ki bütün kesimleri olumsuz olarak etkiledi. Nasıl vatandaşlarımızın çalışanlarımızı yaralarına deva oluruz diyerek çalışmalarımızı hızlandırdık. Bankalar ile yıllık promosyon ihaleleri yapılır. Geçmişte yapılan mutabakatların yaklaşık 10 kat fazlasını yaptık. Çalışanlarımızın cebine ne kadar fazla para koyabilirsek bizler o kadar memnun oluruz. 872 şirket çalışanımıza 3 bin 300 TL’lik promosyon aldık bankamızdan. Bu promosyonlar bayram öncesi çalışan çalışanımızın hesaplarına geçecek. Tıpkı vakitte 256 adet takımlı memurumuz var. Memurlarımızın da promosyon ihalesini gerçekleştirdik o da 4 bin 530 TL. Bu promosyon içine bu vakte kadar dahil edilmeyen 30 adet meclis üyelerimizi dahil ettik. Meclis üyelerimizde bu promosyondan faydalanacak. Emekçi kardeşlerimize ilişkin olan 3 milyonluk kısmını bayramdan evvel ödeyeceğiz. Kalan çalışanımız ve meclis üyelerimizin ödemelerini de 15 Eylül itibariyle hesaplarına yatıracağız. Bu sayede işçimize değerli bir takviye sağlamış olacağız. Hem çalışanlarımızın hem de memurlarımızın cebine girmiş olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Çalışanımızın vatandaşımızın yanındayız. Çalışanlarımıza ve ailelerine güzel olsun. Allah hoş günlerde, sıhhatle harcamayı nasip etsin.”

Vakıfbank Gölbaşı Müdürü Aşiyan Ertürk ise “Hem belediyemize hem de bankamıza güzel olsun. Her vakit belediyemizin yanındayız” açıklamasında bulundu.

“Esnafımızın da vatandaşımızın da personelimizin de yanındayız”

Gölbaşı Belediyesi çalışanlarına teşekkürlerini ileten Lider Ramazan Şimşek “Gerekirse projelerimizden vazgeçeriz fakat esnafımızdan, vatandaşımızdan asla vazgeçmeyiz’ diyerek sağladığımız 1000 TL nakdi yardımla 1 500 esnafımızın bir nebze de olsa yaralarını sardık. En düşük emekçi maaşımızı verdiğimiz kelamı tutarak 3 bin 325 TL yaptık, 6 aylık maaş farklarını yatırdık. Bizler sizlerle güçlü sizlerle umutluyuz. İnşallah daha hoş günlerde daha hoş müjdelerimizle yüzünüzü güldürmeye devam edeceğiz. Gölbaşı Belediyesi’nde çalışan bütün çalışma arkadaşlarımızın tek tek gözlerinden alınlarından öpüyorum. Her şey daha yaşanabilir bir Gölbaşı için” diyerek kelamlarını noktaladı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı