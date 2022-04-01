İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’de düzenlenen U12 Erkekler Basketbol Şampiyonası’nda kupayı kaldıran İzmir Özel Türk Koleji sporcularını makamında ağırladı. Mayıs ayındaki Türkiye Şampiyonası’na hazırlanan öğrencilere şampiyonluğa ulaşmak için inanmak gerektiğini söyleyen Başkan Soyer, “İzmir’e şampiyonluk kupasını getireceğinizden eminim” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Özel Türk Koleji (İTK) U12 Erkekler Basketbol Takımı’nı Egemenlik Evi’nde ağırladı. Ziyarete İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Suphi Şahin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, İTK Akademik Direktörü Bahar Ergin Faat, İTK Bahattin Tatış Kampüsü İlkokul Müdürü Evrim Bayar, İTK Spor Kulübü Basketbol Koçu Hasan Taşar, yardımcı koç Kaya Özekes ile genç sporcular katıldı.

Başkan Soyer İzmir’deki U12 Erkekler Basketbol Şampiyonası’nda birinci olan ve Mayıs ayındaki Türkiye Şampiyonası’na hazırlanan İTK takımına desteklerini ileterek şöyle dedi: “Şampiyonluğun en temelinde çok çalışıp, çok inanmak yatıyor. Ben sizin gözlerinizdeki o ışıltıyı, o inancı gördüm. İzmir’e şampiyonluk kupasını getireceğinizden eminim. Ben size inanıyorum. Bu gururu İzmir’e yaşatın; dileyin benden ne dilerseniz.”

Başkan Soyer’in kitap çağrısı üzerine ilk kitaplar geldi

Başkan Soyer’in “Bundan sonra ziyaretime gelecek herkesten çiçek ve hediye yerine kitap istiyorum. İzmir’in her mahallesine kütüphane açacağız” çağrısı üzerine “Her mahalleye bir kütüphane” kampanyası için ilk kitaplar İzmir Özel Türk Koleji’nden geldi. İlk kitaplar arasında Bahattin Tatış’ın “Yarınlara Var olmak” ve “İTK Uşakizade Köşkü” de bulunuyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı