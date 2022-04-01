Orman Yangınlarına Dikkat

Orman Yangınlarına Dikkat

 Muğla Milas, Çanakkale Bayramiç ve Bursa Osmangazi ilçelerinde 1 Nisan 2022’de (Cuma günü) orman yangınla
Ana Sayfa Spor 1 Nisan 2022 29 Görüntüleme

Başkan Soyer: “İzmir’e şampiyonluk kupasını getireceğinizden eminim”

Başkan Soyer: “İzmir’e şampiyonluk kupasını getireceğinizden eminim”
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’de düzenlenen U12 Erkekler Basketbol Şampiyonası’nda kupayı kaldıran İzmir Özel Türk Koleji sporcularını makamında ağırladı. Mayıs ayındaki Türkiye Şampiyonası’na hazırlanan öğrencilere şampiyonluğa ulaşmak için inanmak gerektiğini söyleyen Başkan Soyer, “İzmir’e şampiyonluk kupasını getireceğinizden eminim” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Özel Türk Koleji (İTK) U12 Erkekler Basketbol Takımı’nı Egemenlik Evi’nde ağırladı. Ziyarete İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Suphi Şahin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, İTK Akademik Direktörü Bahar Ergin Faat, İTK Bahattin Tatış Kampüsü İlkokul Müdürü Evrim Bayar, İTK Spor Kulübü Basketbol Koçu Hasan Taşar, yardımcı koç Kaya Özekes ile genç sporcular katıldı.

Başkan Soyer İzmir’deki U12 Erkekler Basketbol Şampiyonası’nda birinci olan ve Mayıs ayındaki Türkiye Şampiyonası’na hazırlanan İTK takımına desteklerini ileterek şöyle dedi: “Şampiyonluğun en temelinde çok çalışıp, çok inanmak yatıyor. Ben sizin gözlerinizdeki o ışıltıyı, o inancı gördüm. İzmir’e şampiyonluk kupasını getireceğinizden eminim. Ben size inanıyorum. Bu gururu İzmir’e yaşatın; dileyin benden ne dilerseniz.”

Başkan Soyer’in kitap çağrısı üzerine ilk kitaplar geldi
Başkan Soyer’in “Bundan sonra ziyaretime gelecek herkesten çiçek ve hediye yerine kitap istiyorum. İzmir’in her mahallesine kütüphane açacağız” çağrısı üzerine “Her mahalleye bir kütüphane” kampanyası için ilk kitaplar İzmir Özel Türk Koleji’nden geldi. İlk kitaplar arasında Bahattin Tatış’ın “Yarınlara Var olmak” ve “İTK Uşakizade Köşkü” de bulunuyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

Aliağaspor FK, Fırtına Gibi

Aliağaspor FK, Fırtına Gibi