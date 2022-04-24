Başkan Soyer yem fiyatlarından canı yanan üreticiye desteğini sürdürüyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kırsalda küçük üreticiyi desteklemeyi sürdürüyor. Başkan Soyer sürekli artan yem fiyatları nedeniyle zor günler geçiren ve üretimden kopma aşamasına gelen köylüye kuzu büyütme yemi dağıttı. Soyer, küçük üreticiyi destekleyerek kuraklık ve yoksullukla mücadele ettiklerini, böylece kentlinin de sağlıklı gıdaya kavuştuğunu söyledi. Yem fiyatlarındaki artışın can yakan boyuta ulaştığını anlatan üreticiler ise verilen desteklerden dolayı Tunç Soyer’e teşekkür etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonu, artan yem maliyetleri altında ezilen üreticiye umut oldu. Aynı zamanda küçükbaş hayvancılığı destekleyerek kuraklık ve yoksullukla mücadele eden ve yurttaşların sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bugün de Tire’de kuzu büyütme yemi dağıttı. Üniversite mezunu olup da başka alanlarda iş bulma umudunu yitiren ve toprağına dönerek hayvancılığa yönelen 23 mahalledeki 81 üreticiye toplam 4 bin 654 çuval yem dağıtıldı.

“Doğduğu yerde doyamayan üretici sahipsiz kalmış”

Tire’deki törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye’nin çok ciddi bir ekonomik krizle baş başa olduğunu söyledi. Hayat pahalılığı ve yüksek enflasyonun, yurttaşların hayat kalitesini düşürdüğüne dikkat çeken Başkan Tunç Soyer, “İçinde bulunduğumuz tablo son derece kırılgan, felaketlere açık, sıkıntılı bir tablo. Bu sıkıntının nereden kaynaklandığına kafa yormamız lazım. Bu sıkıntının kaynağında tarım politikaları ile ilgili yapılan yanlışlar var. Türkiye’de tarım politikası geçmişten bu yana başıboş, sahipsiz. Üretici ne yapacağını bilemez durumda. Çünkü küçük üretici sahipsiz. Türkiye’de tarım politikaları sadece büyük ölçekte tarım yapanlar kazansın diye planlanmış. Küçük üretici tarımla uğraşmasın istenmiş. Onlar şehirde ucuz iş gücü haline gelsin istenmiş. Dönüp bakılmamış bile. Planlama yok, sahip çıkma yok. Doğduğu yerde doyamayan küçük üretici, sahipsiz kalmış” dedi.

“Bu tabloyu seyretmeye vicdanımız da aklımız da razı gelmez”

“Başka Bir Tarım Mümkün” diyerek yola çıkmalarının nedenlerini de anlatan Başkan Soyer, “Bu bereketli topraklarda aslında atalarımız üreterek, çalışarak mutlu mesut yaşamışlar. Ürettikleri ile geçinmeyi başarmışlar. Kimseye muhtaç olmamışlar. Ne oldu, ne değişti de şimdi tarım ürünlerini ithal eder olduk? Sadece bizi yanlış yönettiler, yanlış tarım politikaları uyguladılar. Bizi sahipsiz bıraktılar. Küçük üreticiye el vermediler, destek olmadılar. Ama bu bir kader değil. Başka bir tarım mümkün!. Biz Tarım Bakanlığı değiliz. Biz belediyeyiz. Ülkede tarım politikasını değiştirecek gücümüz yok. Ama bir belediye olarak yapabileceğimiz çok şey var. Bu tabloyu seyretmeye vicdanımız da aklımız da razı gelmez. O nedenle sonuna kadar size sahip çıkacağız. Küçükbaş hayvancılığı destekleyerek kuraklık ve yoksullukla mücadele edeceğiz. Birbirimize kenetlenmemiz lazım. Her biriniz çok kıymetlisiniz” diye konuştu.

“Türk tarımını kalkındırmak için önemli projelere imza attı”

Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e, tarım ve hayvancılığa verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, “Göreve geldiği günden itibaren ‘Başka Bir Tarım Mümkün’ diyerek her zaman üreticimizin yanında olan başkanımıza teşekkür ediyorum. Başkanımız üreticimize bedelsiz kuzu, manda dağıtımı yaptı. Türk hayvancılığını, tarımını kalkındırmak için bir çok önemli projeye imza attı. Yem fiyatlarının oldukça arttığı bu günlerde de üreticiye süt kuzuları yemlerini ücretsiz dağıtarak, büyük bir destek veriyor. İyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.

Yanınızdayız

İzmir Köy Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer de birlik ve beraberliğin önemine değindiği konuşmasında şunları söyledi: “Birlik ve beraberliği inşa ettiğimiz ve devam ettirdiğimiz sürece, yataydaki çok güçlü kooperatiflerin, dikey örgütlenmesindeki birliklerle olan ortaklığı ve el ele çalışması bizleri çok daha güçlü kılacak. Bu işi okuyarak, bilerek yapmak çok daha iyi sonuçlar doğuracak. Sonuna kadar bir telefonla her zaman başkanlarımızla birlikte yanınızda olacağımızı bilin.”

Beraber çalışıp, beraber kazanacağız

Tire Süt Kooperatifi Başkanı Osman Öztürk ise, “Biz beraber çalışacağız, beraber kazanacağız” sloganıyla göreve geldiklerini belirterek, “Hep birlikte üreticilerimize destek olacağız. Sütleri değerlendireceğiz. Önümüz açık. Büyükşehir Belediyesi’nin üreticilere verdiği destekler de çok önemli” dedi.

“Aileler sizin dağıttığınız hayvanlarla geçimlerini sağlıyor”

Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, Başkan Soyer’e üreticiye verdiği destekten ötürü teşekkür etti ve şunları söyledi: “30 Mayıs 2019’da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ile Beydağ’da 130 aileye 520 kuzu dağıtmıştık. Şu anda bizim bin 300 civarında koyunumuz oldu. Bizde sürü hiç yoktu. Şu anda 27 aile bu koyun ve kuzulardan geçimlerini sağlıyor.”

“Yem fiyatlarının bu kadar yüksek olması bizi çok zorlamıştı”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği destekler sayesinde nefes aldıklarını söyleyen üretici Songül Başkan, “Ben ön lisans mezunuyum. Süt ve süt ürünleri mezunuyum. Evlendikten sonra buraya geldim. Önceden başka bir yerde çalışıyordum. Sonra eşimle kendimiz ve çocuklarımız için bir adım atmaya karar verdik. Bunun için de bize en uygun yer olan Tire’de hayvancılığa başlamaya karar verdik. Yem fiyatlarının bu kadar yüksek olması bizi çok zorlamıştı. Bu bütçelerle bu işi yapmamız mümkün değil. Koyunlarımız var. Sizin desteğinizle keçi de besliyoruz. Bu işte başarılı olmak istiyoruz. Bunu da sizin desteğiniz sayesinde yapacağız” dedi.

Üretici yem fiyatlarından şikayetçi

Üretici Elif Sırdaş da üniversite mezunu olduğunu belirterek, “İş bulamadığımız için eşimle hayvancılık yapıyoruz. Koyunlarımız var. Biz de yem fiyatlarından dolayı mağduruz. Her aldığımızda zam gelmiş oluyor. Az bile olsa çok zorlanıyoruz. Destekleriniz için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sinem Görgü ise küçükbaş hayvancılığı 5 yıldır yaptıklarını belirterek, şunları söyledi: “Son yıllarda alım gücü sorunu yaşamaya başladık. Bu desteklerden ötürü, Başkanımız Tunç Soyer’e çok teşekkür ediyorum. Hayvan üreticiliği iyice zorlaştı. Son noktaya gelmiştik. Ama verdiğiniz destekler nefes almamızı sağladı.”

Engin Temiz de verilen desteklerden dolayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e teşekkür etti. Konuşmaların ardından üreticilere yem dağıtıldı.

Kimler katıldı?

Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Köy Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran ile eşi Necibe Atakan, Ödemiş Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar ile eşi Filiz Yılmazlar, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ile eşi Selma Eriş, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, Tire Süt Kooperatifi Başkanı Osman Öztürk, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, üreticiler, muhtarlar ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı