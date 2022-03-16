Başkan Taban’dan Berat Kandili Mesajı

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 11 Ayın Sultanı Mübarek Ramazan Ayının habercisi olan Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Belediye Başkanı Alper Taban, Perşembe gecesi idrak edeceğimiz Berat Kandili münasebetiyle ilçe halkına kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Taban, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat, Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla; hata, suç ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı, affedilmenin yanında affedici olmayı, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu da kazandırır. Bu düşünceyle; yaklaşan Ramazan-ı Şerifin müjdecisi, günahlardan af olunmak için dua kapılarının en fazla açık olduğu gecelerden biri olan Berat Gecesinin tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Dünyanın pek çok noktasında kan ve göz yaşının aktığı bir dönemde, başta Müslüman coğrafyalardaki kardeşlerimiz olmak üzere tüm mazlumların acısının dinmesini temenni ediyorum. Bu mübarek gecede de İslam alemi olarak ellerimizi dünyadaki bu kan ve gözyaşının dinmesi için semaya açıyoruz. Rabbim dualarımızı kabul buyursun. İnşallah tez zamanda bu acı günleri geride bırakır ve insanlık olarak feraha ulaşırız. Bu duygu ve düşüncelerle başta aziz milletimiz olmak üzere, tüm İslam aleminin Berat Gecesini tebrik ediyorum.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı