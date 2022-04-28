Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı
TURİDER Başkanı Seda Kuşvuran’a Gelecek Partisi’nden ZiyaretTurizm ve İş Dünyasını Geliştirme Deneği Başkanı Seda Kuvuran’a Turizm Haftası dolayısı ile Gelecek Parti
Başkan Topaloğlu Alman ZDF Kanalına Değerlendirmelerde Bulundu
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