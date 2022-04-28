TURİDER Başkanı Seda Kuşvuran’a Gelecek Partisi’nden Ziyaret

TURİDER Başkanı Seda Kuşvuran’a Gelecek Partisi’nden Ziyaret

 Turizm ve İş Dünyasını Geliştirme Deneği Başkanı Seda Kuvuran’a Turizm Haftası dolayısı ile Gelecek Parti
Ana Sayfa Gündem, Son Dakika 28 Nisan 2022 29 Görüntüleme

Başkan Topaloğlu Alman ZDF Kanalına Değerlendirmelerde Bulundu

Başkan Topaloğlu Alman ZDF Kanalına Değerlendirmelerde Bulundu
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Alman ZDF Kanalı’na Kemer ve turizm sektörü ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Kemer’in en güzel mekanları arasında yer alan Mustafa Ertuğrul Aker Parkı’ndaki Kemer Belediyesine ait Deniz Kafe’de ZDF İstanbul Şefi Jörg Brase ve muhabir Sevcan Yavaş’a açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Topaloğlu, Kemer hakkında kısa bilgiler aktardı.
Başkan Topaloğlu, Kemer’in Türkiye’nin en önemli turizm merkezleri arasında yer aldığına değindiği açıklamasında, uçak krizinden sonra yaşanan pandemi süreci ve Rusya-Ukrayna savaşının turizme etkilerinden bahsetti.
Yaşanan olumsuzluklara rağmen Kemer’de iyi bir turizm sezonu beklediklerini anlatan Topaloğlu, her şeyin daha güzel olacağını ve Kemer’in bu yıl turizmde en ön planda olacağına inandığını ifade etti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

İTÜ’den Müsilaj Sorununa Yönelik 10 Çözüm Önerisi

İTÜ’den Müsilaj Sorununa Yönelik 10 Çözüm Önerisi