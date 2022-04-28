Başkan Topaloğlu Alman ZDF Kanalına Değerlendirmelerde Bulundu

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Alman ZDF Kanalı’na Kemer ve turizm sektörü ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kemer’in en güzel mekanları arasında yer alan Mustafa Ertuğrul Aker Parkı’ndaki Kemer Belediyesine ait Deniz Kafe’de ZDF İstanbul Şefi Jörg Brase ve muhabir Sevcan Yavaş’a açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Topaloğlu, Kemer hakkında kısa bilgiler aktardı.

Başkan Topaloğlu, Kemer’in Türkiye’nin en önemli turizm merkezleri arasında yer aldığına değindiği açıklamasında, uçak krizinden sonra yaşanan pandemi süreci ve Rusya-Ukrayna savaşının turizme etkilerinden bahsetti.

Yaşanan olumsuzluklara rağmen Kemer’de iyi bir turizm sezonu beklediklerini anlatan Topaloğlu, her şeyin daha güzel olacağını ve Kemer’in bu yıl turizmde en ön planda olacağına inandığını ifade etti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı