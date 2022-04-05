Başkan Topaloğlu, Belediye Personelinin Ramazan Ayını Kutladı

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Ramazan ayı dolayısıyla belediye personeliyle bir araya gelerek Ramazan aylarını kutladı.

Arslanbucak Mahallesindeki Kemer Belediyesi Hizmet Alanında belediye personeliyle buluşan Belediye Başkanı Topaloğlu’na, Kemer Belediye Başkan Yardımcıları Emin Gül, Baki Yalın ve Gülsüm Bal ile birim müdürleri eşlik etti.

Personelle tek tek selamlaşan ve sohbet eden Başkan Topaloğlu, daha sonra belediye ana binadaki personelle kültür salonunda bir araya geldi.

Başkan Topaloğlu, belediyede kocaman bir aile odluklarını belirterek, üç yıl boyunca belediyede çok güzel işler başardıklarını söyledi.

Mesai kavramı olmadan çalışan belediye personeline teşekkür eden Başkan Topaloğlu, “Gerekirse kış aylarında çizmelerinizi giyip yağmur altında çalıştınız. Hepinizi alınlarınızdan öpüyorum. Sizleri hiçbir zaman mağdur etmemek için çalıştık. Maaşlarınızı ve özlük haklarınızı günü gününe yatırdık. Bazı günler önceden yatırdık ki çocuklarınız mağdur olmasın. Benim için sizin maaşlarınız çok önemli. Gerekirse bütün yatırımları durdururuz sizin maaşlarınızı yatırırız. Hepinizin Ramazan ayını kutluyorum. Allah, ailenizle birlikte nice Ramazan ayı görmeyi nasip etsin.” diye konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı