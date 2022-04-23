Başkan Topaloğlu Öğrencilerle İftarda Bir Araya Geldi

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Ahmet Erkal Destek Eğitim Merkezi’nde üniversiteye ücretsiz olarak hazırlanan öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.

Kurs merkezi önünde toplanan öğrenciler belediye araçlarıyla Kiriş Mahallesi’ndeki Daima Biz Otel’e geçti.

İftar programına, Başkan Topaloğlu’nun yanı sıra Kemer Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Tıraş, Cumali Afşin ve Recep Yılmaz, Başkan Topaloğlu’nun eşi Fikriye Topaloğlu, Daima Biz Otel Sahibi Zekeriya Ekizoğlu, kurs merkezindeki 300 öğrenci ve 11 öğretmen katıldı.

Belediye Başkanı Topaloğlu, öğrenciler ve kurs merkezindeki öğretmenlerini kapıda karşılayarak tek tek selamlaştı.

İftar programda öğrenciler oruçlarını açtıktan sonra Başkan Topaloğlu’nu teşekkür mahiyetinde coşkuyla alkışladı.

– Öğrencilerden Başkan Topaloğlu’na sürpriz

Eğitime ve geleceğin teminatı olan öğrencilere her fırsatta sonsuz destek olan Başkan Topaloğlu, programda masaları tek tek dolaştı ve öğrencilerle sohbet etti.

Başkan Topaloğlu’na verdiği destek ve gösterdiği samimiyetten dolayı teşekkür eden öğrenciler, otelin ışıklarını kapatarak şarkı söyledi.

Telefonlarının ışığını açan öğrenciler hep birlikte son günlerin meşhur şarkısı “Bilmem mi”yi söyledi. Başkan Topaloğlu’da telefonuyla öğrencilere eşlik etti.

Topaloğlu, iftar programında yaptığı açıklamasında, iftarda kendilerini ve öğrencileri misafir eden Daima Biz Otel Sahibi Zekeriya Ekizoğlu’na teşekkür ettiğini söyledi.

Öğrencilerin motivasyonunu yüksek tutmak için çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirten Topaloğlu, “Sürekli ders çalışarak olmaz. Çocuklarımızı motive etmemiz gerekiyor. Otele girerken yüzlerinde ayrı mutluluk ve gülümseme vardı. Öğrencilerimiz için her şeyi yapmaya devam ediyoruz. Mayıs ayı içerisinde de öğrencilerimizi Dolusu Park’a getireceğiz. Amacımız çocuklarımızın iyi bir eğitim almasını ve ülkemize hayırlı bir vatandaş olarak yetişmesini sağlamak. Bunun için uğraşıyoruz.” dedi.

Başkan Topaloğlu, eğitimin önemine dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Eğitim seviyesinin düşük olduğu ve yüksek olduğu ülkeleri görüyoruz. Eğitime önem vermeliyiz. “Eğitim varsa gelecek var” sloganıyla yola çıktık ve öğrencilerimize desteğimiz artarak devam ediyor. Yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde anaokulundan 8’nci sınıfa kadar eğitim alan tüm öğrencilerin kırtasiye malzemelerini hazırladık. Okullar açılmadan bir hafta önce okullarına bırakacağız. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza desteğimiz devam edecek.”

Kurs Müdürü Suat Göv ise iftar davetinden dolayı Başkan Topaloğlu’na teşekkür ederek, “Çocuklarımızın motivasyonu çok iyi. Çocuklarımızın motivasyonlarının güçlenmesi için başkanımız çok gayret gösteriyor ve elinden geleni yapıyor. Çocuklar çok çalışıyor ve çok yoruluyor. İnşallah bunların meyvesini sınavda alacaklardır.” dedi.

– Öğrencilerden Başkan Topaloğlu’na teşekkür

Öğrencilerden Berkay Durmaz ise öğrencileri iftar programına davet ettiği için Başkan Topaloğlu’na teşekkür etti.

Öğrencilerden Begüm Talih de iki senedir Ahmet Erkal Destek Eğitim Kurs Merkezinde ücretsiz eğitim gördüğünü belirterek, her zaman öğrencilerin yanında olmasından dolayı Başkan Topaloğlu’na teşekkür ettiğini kaydetti.

Öğrencilerden Orhan Kemal Dinç, kendilerini iftar programında ağırlayan Topaloğlu’na teşekkür ederek, “Başkanımız bize bu zaman kadar birçok imkan tanıdı. Her zaman yanımızda yer aldı. Başkanımızın bize sağladığı öğretmen kadrosu derslerimizde çok etkili oluyor. Öğretmenlerimizin bize katkısı çok fazla. Hedefim Boğaziçi Üniversitesi Mütercim Tercümanlık bölümü. Buradan da inşallah Avrupa Birliğinde tercüman olmak istiyorum.” dedi.

Öğrencilerden Tuana Ezel de Başkan Topaloğlu’nun tüm öğrencilerle çok iyi ilgilendiğini anlatarak, “Okuldan kurs merkezine gitmemiz biraz zor oluyordu. Bu konuda da bize yardımcı oldu. Kurs merkezine artık daha rahat ulaşım sağlıyoruz. Bize verdiği tüm imkanlardan dolayı kendisine teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Öğrencilerden Fatih Yavuz, kurs merkezinde derslerin çok eğlenceli ve iyi geçtiğini ifade ederek, yanlarında olan Başkan Topaloğlu’na teşekkür ettiğini aktardı.

Öğrencilerden Halil Meşe de Başkan Topaloğlu’nun tüm öğrencileri iftar yemeğinde bir araya getirdiğine değinerek, “Derslerden dolayı biraz stresliydik. Şu anda güzel bir ortamdayız. Eğlenceli geçiyor. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hedefim olan yazılım mühendisliğini kazanacağıma inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Elif Doğan Tekin de “Derslerimiz çok güzel gidiyor. Başkanımız her zaman yanımızda. Sürekli bize destek oluyor. Bu bizim için büyük bir artı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Hedefim ise psikolog olmak.” diye konuştu.

Öğrencilerden Anıl Ahmet Şahin ise şunları kaydetti:

“Başkanımız bizim için sürekli etkinlikler yapıyor ve bunlar bizi motive ediyor. Bizden beklentilerini boşa çıkarmayacağız. Öğretmenlerimizle aramız çok iyi ve derslerimiz güzel geçiyor. Bize arkadaş gibi davranıyorlar. Hedefim Ege Üniversitesi psikoloji bölümü.”

Öğrencilerden Cansu Bayındır ise Başkan Topaloğlu’nun öğrencilere verdiği desteklerden dolayı kendisine minnettar olduğunu belirterek, “Bizi çok destekliyor. Kitaplarımızı alıyor. Şu anki ekonomik seviyede bunları yapması çok iyi. Kimse bu kadar desteği bu süreçte vermez. Ona çok teşekkür ediyorum. Hedefim olan bilgisayar mühendisliğine başkanımızın desteği ile daha çok yaklaştığımı düşünüyorum.” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı