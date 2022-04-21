Başkandan İşçilere Tatlı İkramı

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, gece altyapı çalışmalarında görev yapan belediye işçilerine tatlı ikramında bulunarak kolaylıklar diledi.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerince 2000 Evler, 15 Temmuz ve 350 Evler Mahallelerinde gerçekleştirilen altyapı yenileme çalışma alanlarında incelemelerde bulundu.

15 Temmuz Mahallesi’ndeki Şifa Cami yanından Sulusaray Kavşağına uzanan 161. Sokak ve 50. Sokak, 2000 Evler Mahallesi TOKİ bölgesindeki 39. Sokak ve 350 Evler Mahallesindeki Gökkuşağı Sokak’ta gerçekleştirilen çalışmalar hakkında Belediye Başkan Yardımcısı Ersin Erol’dan bilgiler alan Savran, belediye işçilerine kolaylıklar diledi.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar altyapı yenileme çalışmalarında görev alan ve bu mahallelerdeki içme suyu hatlarını yenileyen işçilerle bir süre sohbet eden Savran, işçilere tatlı ikramında bulundu.

Gittiği mahallelerde vatandaşlarla da sohbet ederek talep ve önerilerini dinleyen Savran, bu yıl gerçekleştirecekleri yatırımla şehrin birçok bölgesini modern ve güçlü bir altyapıya kavuşturacaklarını ve sıcak asfalt serimi ile de şehir içi ulaşım konforunu arttıracaklarını kaydetti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı