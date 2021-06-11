Başkanlar, Perakende Günleri’nde Sektörün Geleceğini Değerlendirdi…

Türkiye iktisadına değerli düzeylerde kaynak yaratan, sağladığı istihdam ile iktisada taraf veren perakende bölümü, Liderler tarafından masaya yatırıldı. Bölümün mevcut durumu, geleceğini ve tahlil bekleyen sıkıntılarını lisana getiren Liderler, 2021’in kesim açısından verimli geçtiğinin altını çizdiler.

Perakende kesiminin en verimli buluşma platformu olarak tüm dalı bir ortaya getiren Perakende Günleri’21 güne değerli bir toplantıyla başladı. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Lideri Prof. Dr. Hüseyin Altaş, Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Lideri Sinan Öncel, Zincir Mağazalar Derneği (ZMD) YKB Serhan Tınastepe, Besin Perakendecileri Derneği (GPD) YKB Galip Aykaç ve Konut dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER) Lideri Melih Şahinöz’ün iştirak gösterdiği basın toplantısında perakende kesiminin mevcut durumu, geleceği ve tahlilleri masaya yatırıldı.

Kamudan alınan takviyelerle pandemi sürecini atlatmak için çabalıyoruz…

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Lideri Prof. Dr. Hüseyin Altaş konuşmasında şu değerlendirmelerde bulundu: “Ülkemizde birinci olarak 2020’nin mart ayında olayların görülmesiyle pandemiyi hissettik. Hadise sayılarının artmasıyla birlikte özel bölüm olarak tam kapanma sürecini yaşadık. Uzun bir mühlet kapalı kaldıktan sonra 11 Mayıs 2020 ve 1 Haziran 2020 tarihleri ortasında AVM’leri açtık. AYD olarak, bu süreçte perakendecilerin yanında yer aldık. Kira almayarak Avrupa ve Dünyaya örnek olacak dayanışma örneği gösterdik. Ardından kira indirimleriyle kiracılarımıza dayanak olmaya başladık lakin 1 Aralık 2020’de tekrar kısıtlamalar başlayınca cirolarımız tekrardan düşmeye başladı. 17 günlük tam kapanmanın akabinde açılış ile birlikte âlâ bir tabloyla karşılaştık. Tüketicilerimiz AVM’leri özlemiş, birinci gün prestijiyle 2,2 milyona yakın giriş yakaladık. Bu sayı pandemi öncesinde 6,5 milyon civarındaydı. Şu anda günlük 3,4 milyon civarında girişleri yakaladık. Cumartesi günlerinin de açılmasıyla birlikte sayıların giderek yükseleceğini ön görüyoruz. Bu tablonun yanı sıra büyük zorluklar da yaşadık. Kısa Çalışma Ödeneği, vergilerin ötelenmesi, KDV’nin 8’e indirilmesi, kamudan alınan büyük dayanaklarla süreci atlatmak için var gücümüzle çalışıyoruz.”

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Lideri Sinan Öncel: “15 aydır birinci kez bir ortaya gelebiliyoruz. Bu bağlamda Suat Soysal’ı içtenlikle tebrik ediyorum. Son bir ayımız Perakende Günleri’nin düzenlenip düzenlenmeyeceği konuşmalarıyla geçti. Açık havada, gerekli önlemleri alarak bir halde Perakende Günleri’nin 20’incisini gerçekleştirmenin memnunluğunu yaşıyoruz. Umuyoruz ki 15 ay evvel başlayan bu büyük sorun yakında geride kalacak. İnsan her vakit umutla yaşar… Biz de; iki sene sonrasında yine olağana döneceğiz beklentisiyle, yıl bitimine hakikat olağana döneceğiz fikirleriyle -yeni olağanın ne olacağını bilmeden- en azından önlemlerin, kısıtlamaların denetimli olarak azaltılacağı günleri hasretle bekliyoruz. Bu devri nasıl geçirdik? Dayanışmayla, devlet destekleriyle… Dünyada pek çok perakende firmasının iflaslarına şahit olduk. Gözlemlediğimiz en değerli tesir Kısa Çalışma Ödeneği oldu. Bununla birlikte bilhassa vergilerdeki öteleme, kiralamalardaki KDV indirimleri ve doğal ki bölüm içi dayanışma ile dalın birbirine dayanağı bizim için bir epey kıymetli oldu. Şu anda perakende dalının içinde bulunduğu durum iki değerli bilgiye işaret ediyor: Birinci olarak turizm verisi… Geçtiğimiz yıllara baktığımızda 2019’un birinci dört ayında 8,7 milyon yabancı turist görüyoruz. Bu yıl ise tıpkı sayı 2,7 milyonda ve bu perakende kesimi için önemli bir sorun.”

Öncel kelamlarını şu formda sürdürdü: “Özellikle tedarik zincirinin kırılması ve döviz kurunun yükselmesiyle birlikte lojistik maliyetlerinde önemli artışlar meydana geldi. Ama bunlar bölüm fiyatlarına yansımadı. Bu durum, 2020 yılından 2021’e gelindiğinde perakende dalının borçlanmasında 30’luk bir artışa sebebiyet verdi. Yüksek faizle borçlanmak, kesimdeki firmaların kırılganlıklarını artırdı. Üyelerimiz ortasında en büyük zorluğu yeme-içme konusunda faaliyet gösteren temsilcilerimiz yaşadı. Besin dışı perakende kesimi, yeme-içme kesimiyle iç içe geçmiş, birbirlerini destekleyen ve etkileşime girerek sinerji yaratan dallar haline geldiler. Birbirlerinin verimliliklerini etkiliyorlar.”

Besin güvenliği için yeni bir sistem geliştiriyoruz…

Konut dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER) Lideri Melih Şahinöz: “Kriz ve pandemi bizi yavaşlattı. Konut dışı tüketim kesiminin Türkiye’deki büyüklüğü direkt 4 milyon, dolaylı 12 milyon şahsa istihdam sağlıyor. Bütün oyuncuları ile. 300 milyon TL büyüklüğünde bir ciroyu temsil ediyoruz. Niçin önemli ziyan gördük? Üyelerimizin servis verdiği müşterilerin tamamı restoran, kafe, büfe üzere yerler ile kamu ve turizm! Bunların 80’ini oluşturan küme ortadan kalkmış oldu. Açma ve kapama tansiyonumuzu daha da zorlaştırdı. Zira her açıldığında müşterilerimiz için mal gönderiyoruz, lakin sonrasında tahsilatları yapamıyorduk. Bu tip zorlukların hoşluğu insanları bir ortaya getirmesi. Hiçbir vakit yapamadığımız bir şeyi yaparak birkaç özel projeyi hayata geçirdik. Finansal sürdürülebilirliği sağlamak için 12 aya varan taksitlerle özel bir kredi kartı çıkardık. Yanı sıra yeni bir sistem geliştiriyoruz. Tüketici yediği-içtiği her şeyin nasıl hazırlandığını, masaya nasıl geldiğini bilecek. Besin Güvenliği Derneği’nin de olduğu 12 STK ile bir sistem geliştiriyoruz. Eylül 2021 itibariyle restorana girdiğiniz QR kod ile sipariş verir üzere, yeniden QR ile ilgili tedarikçisinin güvenliği görebilecek, yediği eser inançlı mi diye bakabilecek. Bunu dünyada birinci sefer hayata geçiren ülke olacağız.”

Ortak masraf probleminin çözülmesi gerekiyor…

Tüm Restoranlar, Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Lideri Ramazan Bingöl: “Pandemide en büyük darbeyi biz aldık. Bu devirde 70 küçüldük. Tabi ki 200 milyar liranın üzerinde süreç hacmi olan bir bölümüz. 2 milyona yakın çalışanımız var. 150 bine yakın irili ufaklı ticarethane mevcut. Mal ve tedarikçilerimizle birlikte (aileler dahil) 10 milyon kişilik bir aileyiz. Art planda görülmeyen bize mal ve hizmet üreten tedarikçilerimiz de çok büyük zahmet çekti.”

Bingöl kelamlarını şu halde sürdürdü: “Anadolu’yu besleyen ve süreç hacmini geliştiren dallardan biriyiz. Anadolu’dan rastgele bir kişi İstanbul’a ya da öbür bir yere geldiğinde çalışmaya başladığı dal biziz. Hasebiyle bu periyotta bu manada da mal ve hizmet üreten ve öteki beşerler büyük kasvet çekti. Pekala biz TÜRES olarak ne yaptık? Hükümetimize ve devlet yetkililerine projeler üreterek nasıl katkıda bulunmalıyız, neler yapabiliriz diye pek çok teklifte bulunduk. Ve kıymetli sonuçlar aldık. Şunu da yaptık; bölümümüze 20 milyon TL’den fazla yardımda bulunduk. MÜSİAD, Kızılay, Yemeksepeti ve Coca Cola ile mutabakatlar gerçekleştirdik. Bu mutabakatlar sayesinde üyelerimize kira ve çalışanlarımıza da kumanya yardımında bulunduk. Üyelerimizden bize en çok gelen şikayetlerden biri bilhassa ortak masraf meselesi… Bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Bütün AVM’lerde kangren olmuş bir yaradır.”

Besin Perakendecileri Derneği (GPD) Galip Aykaç: “Pandeminin açıklandığı periyot öncesinde neler yapılabileceğine ait çalışmalar yapan GPD, ilgili makamlarla yaptığı toplantılar sonucunda geliştirdiği ve gündeme getirdiği teklifleri hayata geçirdi. Böylesine bir devirde, insanların temel gereksinimlerinin karşılanması en değerli gaye oldu. Tedarik zincirinde aksayan noktalar belirlendi ve bu alanlara ait tahliller hayata geçirildi. Stoklarımızı yükseltmeye başladık. Panik alışverişinin de önüne geçmek için birçok faaliyetimiz oldu. Anlık birtakım durumlar dışında Türkiye, besin tedariği konusunda öbür ülkeler üzere market raflarının boş kalmasına müsaade vermedi. Aldığımız önlemlerin tesirini bu noktada gördük. Süreci âlâ bir biçimde yönetmeye de devam ediyoruz. Kısıtlamalar, tedarik zincirinin birtakım noktalarında aksamalara sebep olsa da, bunları aşmasını bildik. Pandemi esnasında dal, bilhassa 2020’de, 30’un üzerinde bir büyüme gerçekleştirdi. 2021’in birinci çeyreğinde, pandemi ve enflasyonun tesirine karşın 2’nin üzerinde bir büyüme görünüyor. Bununla birlikte 2021’in ikinci yarısından itibaren enflasyonda düşüş bekliyoruz. Besin perakendeciliğiyle ilgili, biraz da haksız olarak birtakım ithamlarda bulunuldu. Enflasyonu güya besin perakendecileri üst çekiyormuş üzere bir algı oluşturulmaya çalışıldı. Bu yanlış bir algıdır. Zira enflasyon bir sonuçtur. Enflasyonla ilgili meseleleri azaltmak için dışa bağımlılığı azaltmak zorundayız.

Hibe sistemi daha aktif çalışmalı…

Zincir Mağazalar Derneği (ZMD) Lideri Serhan Tınastepe: “80’e yakın üyesiyle Zincir Mağazalar Derneği, besin dışı organize perakendenin değerli bir temsiliyet gücünü barındırıyor. 320 milyon liralık bir ciroyu temsil ediyoruz. Türkiye bir krizler ülkesi. Çok genç yöneticilerin bile 5-6 kriz yönetme deneyimi var. Fakat kimsenin pandemi yönetme deneyimi yoktu. Nihayetinde kamu takviyesi ve dal dayanışması ile kuvvetli geçen sürecin akabinde makul bir noktaya gelindi. Umarım Perakende Günleri, pandemi tesirlerinin azalmaya başladığı bir milat olarak kayıtlarda yerini alır. Bu mevzuda en kıymetli beklentimiz, bölüm için dayanışma örnekleri dışında kamu takviyesi… Pandemi başladığında, devlet dayanağıyla süreçten kurtulabileceğimiz konuşulmuştu. Dayanakların artarak devam etmesi çok kritik. Bugün rekabet bile milletlerarası arenada çok farklı bir alanda. Gerçek ve özel kesimi destekleyen ülkeler, rekabet avantajı kazanır durumdalar. Bilhassa markalarımızın, şirketlerimizin, perakendecilerimizin rekabet gücünü muhafazaları ve geliştirmeleri için kamunun aktif dayanakları artarak devam etmeli. Kısa Çalışma Ödeneği’nin koşullarının uygunlaştırılarak devam etmesi çok kritik. Öbür bahis ise hibe takviyeleri. Yalnızca kredi ile olabilecek bir durum değil. Birçok şirketimiz 4-5 yıldan evvel kendini toparlayamayacak durumda. Münasebetiyle hibe sistemi daha faal çalışmalı. Kira konusunda tahlil çok kıymetli, kısmi kapalılık periyodu için de bir regülasyon gelmeli.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı