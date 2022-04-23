23 Nisan Çocuk Bayramı “Çocukların Festivali”nde Ünlü İsimlerin Katılımıyla Gerçekleşti

23 Nisan Çocuk Bayramı “Çocukların Festivali”nde Ünlü İsimlerin Katılımıyla Gerçekleşti

 Türkiye’nin ilk çocuk sanat, bilim, eğlence festivali olan “Çocukların Festivali”, 23 Nisan Ulusal Egemen
Ana Sayfa Spor 23 Nisan 2022 17 Görüntüleme

Basketbol Turnuvasında 23 Nisan coşkusu

Basketbol Turnuvasında 23 Nisan coşkusu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 3×3 Basketbol Turnuvası” heyecanlı maçlara sahne oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 3×3 Basketbol Turnuvası” çekişmeli maçlara sahne oldu. (2008- 2009), (2010-2011), doğumlu erkek ve kızlar kategorilerinde yapılan turnuvaya 214 çocuk katıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen turnuvada çocuklar zorlu karşılaşmalarda ter döktü. Turnuvada çocukların aileleri de çizgi dışından tezahürat ederek destek oldu.

ÖDÜLLERİNİ ALDILAR

Gün boyu süren turnuvanın sonunda çocuk basketçiler ödüllerini aldı. 2008-2009 Erkekler kategorisinde 1. “Mavi Yengeçler”, 2. “The Yargı Machine”, 3. “Devamsızlık Yapanlar”, 2008-2009 Kızlar kategorisinde 1.”Kaplanlar”, 2. “Asat” 3. “Sokak Savaşçıları” 2010-2011 Erkekler kategorisinde 1. “Antalya Tigers”, 2. “Kıymalı Yumurta”, 3. “Sucuklu Yumurta” oldu. 2010-2011 Kızlar kategorisinde ise 1. “Power Puf Girls”, 2. “Potanın Perileri”, 3. “Basket Girls” şeklinde sıralandı. Dereceye giren takımlara kupa verildi.

Turnuvaya katılan sporcuların tamamına madalyaları Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Türker Ahmet Özay tarafından verildi. Özay, oyunculara spor çantası, matara, Antalyaspor forması ve saat hediye ederek, başarılarının devamını diledi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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