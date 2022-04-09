Basketbolda ElClasico heyecanı Pazar 19.30’da sadece D-Smart Go’da

Basketbolda ElClasico heyecanı Pazar 19.30’da sadece D-Smart Go’da

 Avrupa’nın en kaliteli basketbol ligi olan İspanya Basketbol Ligi’ni 4 yıldır izleyicileri ile buluşturan
Ana Sayfa Spor 9 Nisan 2022 11 Görüntüleme

Basketbolda ElClasico heyecanı Pazar 19.30’da sadece D-Smart Go’da

Basketbolda ElClasico heyecanı Pazar 19.30’da sadece D-Smart Go’da

Avrupa’nın en kaliteli basketbol ligi olan İspanya Basketbol Ligi’ni 4 yıldır izleyicileri ile buluşturan D-Smart, ligin iki güçlü şampiyon adayının karşı karşıya geleceği ElClasico’yu canlı yayınlayacak. Barcelona – Real Madrid rekabeti pazar 19.30’da D-Smart GO 90. Kanaldan ekrana gelecek.

26 maçın 21’ini kazanarak liderlik koltuğunda oturan Barcelona, evinde ezeli rakibini mağlup etmenin hesaplarını yaparken, 19 galibiyeti bulunan Real Madrid ise kazanıp liderle farkı 1 maça düşürmenin planları içinde.

Liga Endesa’da sezonun en kritik maçlarından biri ElClasico heyecanını 10 Nisan Pazar saat 19.30’dan itibaren canlı yayınla D-Smart GO 90. kanalda izleyebilirsiniz.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

Visa ve İş Bankası iş birliğinde Maximiles Black sahipleri İstanbul’da FIFA Dünya Kupası ile buluştu

Visa ve İş Bankası iş birliğinde Maximiles Black sahipleri İstanbul’da FIFA Dünya Kupası ile buluştu