Basketbolda final serisi Tivibu ekranlarında

Türkiye’nin erkek basketbolundaki bir numaralı ligi ING Basketbol Üstün Ligi’nde final heyecanı bu hafta Tivibu Spor ekranlarında başlıyor. Anadolu Efes ve Fenerbahçe ortasındaki final serisinin birinci ayağı 3, 5 ve 7 Haziran tarihlerinde Tivibu Spor 2 kanalından canlı yayınlanacak. Ayrıyeten Formula 1 Azerbaycan Grand Prix ile Moto GP İspanya yarışları da Tivibu ekranlarında olacak.

Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu, futboldan basketbola, tenisten motor sporlarına uzanan varlıklı içerikleriyle sporseverlerin nabzını tutuyor. Türkiye’nin erkek basketbolundaki bir numaralı ligi ING Basketbol Muhteşem Ligi’ndeki final serisi bu hafta Tivibu’da yaşanacak.

Anadolu Efes ile Fenerbahçe’nin karşı karşıya geleceği maçlar 3, 5 ve 7 Haziran tarihleri ortasında oynanacak ve Tivibu Spor 2’den canlı yayımlanacak. 30 Mayıs’ta 2021 Euroleague şampiyonluk kupasını kazanan Anadolu Efes ile tıpkı kupayı 2016-17 döneminde kaldıran birinci Türk kadrosu olan Fenerbahçe’nin lig şampiyonluğu için yapacakları gayret nefesleri kesecek.

Motor sporlarında da heyecanlı yarışlar Tivibu ekranlarında

Tivibu ekranları, motor sporları tutkunları için de heyecanlı yarışlara mesken sahipliği yapacak. Formula 1 2021 döneminin 6. yarışı olan ve Bakü caddelerinde koşulacak Azerbaycan Grand Prix’sinin idman ve sıralama tipleri 5 Haziran’da, yarışı ise 6 Haziran Tivibu ekranlarında olacak. Tivibu ekranları bu hafta sonu Max Verstappen ve Lewis Hamilton ortasındaki F1 şampiyonluğu rekabeti üzere, Moto GP İspanya yarışlarıyla da motor sporları sevenlerine heyecanlı anlar yaşatacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı