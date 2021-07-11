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Ana Sayfa Kültür & Sanat 11 Temmuz 2021 15 Görüntüleme

Bayer’in Düzenlediği Youth Ag Summit’e (Gençlik Tarım Zirvesi) Başvuru Yapmak İçin Son 5 Gün

Bayer’in Düzenlediği Youth Ag Summit’e (Gençlik Tarım Zirvesi) Başvuru Yapmak İçin Son 5 Gün

Dünyanın farklı ülkelerinden seçilen gençlerle, 16-17 Kasım tarihlerinde dijital platformda gerçekleşecek olan Youth Ag Summit’e (Gençlik Tarım Zirvesi) müracaatlar 30 Haziran Çarşamba günü sona eriyor.

Tarım alanında daha sürdürülebilir bir gelecek için değişim yaratabilecek ve tahliller üretecek gelecek jenerasyonlara bir platform sunmayı birebir vakitte onlara muhtaçlık duydukları bilgi ve beceriyi kazandırmayı hedefleyen Bayer Youth Ag Summit’e müracaat yapmak için son müracaat günü 30 Haziran. Youth Ag Summit, Kasım ayında birinci defa dijital platformda gerçekleşecek.

Birleşmiş Milletler dünya nüfusunun 2050 yılına kadar 9,7 milyara ulaşacağını ve bu nüfusun besin güvenliği sıkıntılarıyla karşı karşıya kalacağını varsayım ediyor. “Aç Bir Gezegeni Beslemek” temasıyla düzenlenecek olan Youth Ag Summit’e seçilecek 100 genç, Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden (SKH’ler) yola çıkarak besin güvenliği ve global tarım için sürdürülebilir tahliller geliştirmek maksadıyla birlikte çalışacak.

Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu yılki genç başkanlar, farklı bir tecrübe daha yaşayacak. Gençlerin girişimcilik ve liderlik hünerlerini geliştirmeye devam edeceği YAS University isimli sanal bir fikir kuluçka merkezi Kasım ayındaki tepenin devamında hayata geçirilecek. 10 haftalık süreç boyunca gençler; mentorlardan takviye alarak “Değişim İçin Gelişim” proje konseptleri geliştirecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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