Bayındır’da 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü Kutlandı

Bayındır’da 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle 14 Mart Pazartesi günü program düzenlendi. Müzekke Susamcıoğlu Anaokulu’nda düzenlenen programa Bayındır Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Kadan ve ilçe protokolü katıldı. Programda öğrenciler tarafından hazırlanan gösteri ve Mehmet Akif Ersoy’un hayatını anlatan video gösterisinin ardından ilçe genelinde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen de 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle yayınladığı mesajda; “12 Mart 1921’de Türk Milletinin milli marşı olarak kabul edilen İstiklal Marşımızın kabulünün 101.yılında İstiklal Şairimiz Merhum Mehmet Akif ERSOY’u, kurtuluş kahramanlarımızı ve tüm şehitlerimizi rahmet ve dua ile anıyorum.” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı