Bayındır’da “Emekçi Tahtacı Kadınlar Şenliği” yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Bayındır’da ilk kez “Emekçi Tahtacı Kadınlar Şenliği” düzenlendi. Üretici kadınların el emeği ürünlerinden çiçek pazarına kadar renkli görüntülerin oluştuğu şenlik ilçe ekonomisine de katkı sağladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Tahtacı Kültür Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen “Emekçi Tahtacı Kadınlar Şenliği” bu yıl ilk kez Bayındır’ın Yakapınar Mahallesi’nde düzenlendi. Halkın yanı sıra İzmir’den ve Türkiye’nin dört bir yanından konukların katıldığı şenliğe Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer adına Meclis Üyesi ve CHP Grup Sözcüsü Nilay Kökkılınç, Tahtacı Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Yolcu Bilginç, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri, muhtarlar ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Kadın erkek eşitliğine vurgu yapıldı

Şenlikte konuşan Gülizar Biçer Karaca, Türkmen geleneklerindeki kadın erkek eşitliğine vurgu yaparak, konuya dair çok bilinen anonim Mor Cepken hikâyesini anlattı. Nilay Kökkılınç ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Bayındır’a sevgi ve selamlarını ilettiğini belirterek sözlerine başladı. Kökkılınç, “Ülke kadınları bugünkü medeni haklarını, seçme ve seçilme haklarını Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile elde ettiler, bu yüzden ona minnet borçluyuz. Bugün kadına karşı şiddetle tüm toplum olarak kadın erkek hep birlikte mücadele etmeliyiz. Sivil toplum, merkezi idare ve yerel yönetimlerin bu konuda güçlü bir işbirliği içinde olmalı” dedi.

Tahtacı Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Yolcu Bilginç ise Bayındır’da ilk kez düzenlenen Emekçi Tahtacı Kadınlar Şenliği’ni geleneksel kılacaklarını, ilçe ekonomisine ve emekçi kadınlara daima destek olacaklarını ifade etti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı