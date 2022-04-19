Baymak “Yeşil Ofis Diploması”nı alarak sürdürülebilir gelecek hedefleri yolunda önemli bir başarıya imza attı

Baymak, ofisinde uygulamaya koyduğu çevreci dönüşümle WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) tarafından verilen “Yeşil Ofis Diploması”nı almaya hak kazandı. Bir yıl süren çalışmaların sonucunda ofis katında 390 kg atık cam, 159 kg atık plastik, 222 kg atık kâğıt atık geri dönüştürüldü. 351 bin litrelik su tasarrufu sağlanmasının yanı sıra şirket yemekhanesinde de gıda atık yönetimi sistemi kuruldu. Organik atıklarından kompost gübre üretmeye başlayan Baymak, servis edilmemiş yemeklerle de sokak hayvanlarının beslenmesine destek oldu.

Baymak, sürdürülebilir bir dünya için hayata geçirdiği çalışmalar kapsamında WWF-Türkiye’nin (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Yeşil Ofis Programı çerçevesinde yürüttüğü “Yeşil Ofis Diploması”nı almaya hak kazandı. Baymak böylece, iklimlendirme sektöründe 2022 yılının ilk yeşil ofis diplomasının sahibi olurken, çatı şirketi BDR Thermea Group bünyesinde de bir ilke imza attı. Yaptığı Ar-Ge çalışmalarıyla enerji verimliliği yüksek, tasarruflu iklimlendirme ürünleri üreten Baymak, yeşil ofis programıyla ofis içinde de çevreci dönüşümünü sürdürüyor.

Organik atıklar kompost gübreye dönüştürülüyor

Yeşil Ofis Programı kapsamında uygulamaya alınan gıda atık yönetimi sayesinde yemek pişirme süreci sırasında ortaya çıkan organik atıklar, kompost gübreye dönüştürülmeye başlandı. 2021 yılında 1 ton organik atıktan kompost gübre üretildi. Servis edilmemiş yemekler ise düzenli olarak sokak hayvanlarıyla paylaşılıyor. Baymak çalışanları da yemekhane tepsisindeki gıda ve ambalaj atıklarını her seferinde ayrıştırarak gıda atıklarının yüzde 40’ının yeniden değerlendirilmesini sağlıyor.

1500 kişinin bir günlük su ihtiyacına eşdeğer su tasarrufu sağlandı

Baymak çalışanlarının katkısıyla gerçekleştirilen çevreci aksiyonlarla pek çok alanda tasarruf sağlanıyor. Ofisin ortak alanlarına yerleştirilen atık ayrıştırma kutuları sayesinde; 390 kg atık cam geri dönüştürülerek 11,70 kg sera gazı salınımının önüne geçildi ve 16,38 kWh enerji tasarrufu sağlandı. 159 kg atık plastik geri dönüştürülerek 6,52 kg sera gazı salımı engellendi ve 918,07 kWh enerji tasarrufu elde edildi. 222 kg atık kâğıt geri dönüştürülerek 39,29 kg sera gazı salımı engellendi, 910,20 kWh enerji tasarrufu sağlandı. Masa altlarındaki çöp kutuları kaldırılarak yılda 15 bin 570 adet çöp poşeti tasarrufu sağlandı, böylece toplam 16 kg plastik çöp poşeti kullanımı önlendi. Ofiste kişiye özel kupa ve termos kullanarak, karton bardak kullanımında yüzde 32,49, pet şişe kullanımında yüzde 43,21 tasarruf sağlandı. 2022 yılında karton bardak ve pet şişe tüketiminin sıfırlanması hedefleniyor. 2021 yılında 79 bin 255 adet kâğıt tasarrufu sağlandı. Basılı dokümanlarda yüzde 100 geri dönüştürülmüş kâğıt kullanılıyor. Mürekkep kullanımını azaltan Ecofont seçeneği ve geri dönüştürülmüş kâğıdın mürekkep emiliminin daha düşük olması sayesinde toner kullanımındaki tasarruf oranı yüzde 64’e çıkarıldı. Bir yılda 351 bin litre su tasarrufu sağlandı. Bu rakam 1500 kişinin bir günlük su ihtiyacına eşdeğer. Elektriğini yüzde 100 yenilenebilir enerjiden sağlayan Baymak’ta ofis içinde LED aydınlatmaya geçildi. Böylece ofis içinde kullanılan enerjide yüzde 72’lik tasarruf sağlandı. Baymak, şirket içinde kullandığı enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan temin ettiğine dair belgelendirme sürecini de tamamladı. Buna ek olarak, kurmuş olduğu güneş paneli sistemi sayesinde 97 bin 396 kWh’lik enerji üreterek 4 kişilik aileden oluşan 70 hanenin 1 yıllık elektrik ihtiyacına eşdeğer üretim sağlamış oldu.

Öte yandan, Yeşil Ofis Programı kapsamında çalışanların sağlığını korumak amacıyla da bazı iyileştirmeler yapıldı. Ofis binasına kurulan VRF sistemiyle ofis içinde temiz hava akışı ve enerji tasarrufu sağlanıyor. Ayrıca ofis çalışanlarının evlerinden getirdiği elektronik atıkların değerlendirilmesi için “Elektronik atıklar fidan olsun kampanyası” başlatıldı. Baymak, sürdürülebilir gelecek için doğaya saygı ile üretmeye ve dönüşmeye devam ediyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı