Bayram Hediyesi ile Geldi Nakil Bekleyen 4 Kişi Yaşama Tutundu!

İstanbul’da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları nakil bekleyen 4 kişiye umut oldu. Organlar Ankara, Bursa ve İstanbul’da yaşam buldu. İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi’nde böbrek nakli yapıldı.

‘En büyük hayalim tatile çıkmak’

İstanbul’da yaşayan Yeter Erdoğan (37) bayram öncesi büyük sevinç yaşadı. Erdoğan, “İlk böbrek yetmezliğimi ortaokulda voleybol oynarken fenalaştığımda öğrendik. Ondan sonra bütün vitaminlerim eksikti. Vücuduma sürekli kramp giriyordu. 20 yıldır diyalize giriyorum. Hayatımda ilk defa güzel bir haber aldım. Bana umut dolu bir haber verdiler. Arefe günü sabah saatlerinde aradılar beni. Onca yıl diyalize girince bu haberi aldığımda çok heyecanlandım.. İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi’nde nakil için kayıt yaptırdığımda bana en kısa sürede kadavradan nakil çıktı. İşte bu haberden sonra benim için bayram oldu. Verici ailesine de çok teşekkür ediyorum. Uzun süreli tatil yapamıyordum. Artık bu hayalimi gerçekleştirmek istiyorum. En çok yapmak istediğim şey tatil yapabilmek. Bir şeye bağlı kalmak istemiyorum. Artık diyalize girmeyeceğim için çok mutluyum. Umarım kadavradan nakil ülkemizde çoğalır” diyerek duygularını dile getirdi.

Beyin ölümü gerçekleşen kişinin bağışlanan organları, 4 hastaya nakledildi.

20 yıldır kronik böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren 37 yaşındaki Yeter Erdoğan bayram arifesinde gelen kadavradan böbrek bağışı ile ikinci bayramını yaşadı. İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli bölümü doktorları Prof. Dr. Alp Gürkan, Dr. Öğr. Üyesi Taner Kıvılcım, Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Ferhatoğlu ve Doç. Dr. Osman Şahin tarafından gerçekleştirilen ameliyat sonrası yapılan açıklamada son dönem böbrek yetmezliğinin günümüzde altın standart tedavi yönteminin böbrek nakli olduğu, ülkemizde özellikle Covid sonrası beyin ölümü sonucu organ bağışının azaldığı, bu sayıların ancak organ bağışı ile artabileceği belirtildi. Yıl başından bu yana üçüncü defa beyin ölümü sonrası böbrek nakli gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan ekip bu sayıların artmasını ve nakil bekleyen binlerce insana umut olmak istediklerini belirtti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı