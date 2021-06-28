Bebeklerde bağışıklık ve sindirim fonksiyonları

Sindirim sistemi oldukça hassas olan bebeklerin, 6’ıncı aylarından itibaren ek besine geçiş periyotlarında sağlıklı bir biçimde beslenmesi ise hayli kritik…

Açıkta satılan yiyeceklere dikkat!

Yaz devrinde açıkta satılan yiyeceklerin tüketilmemesi gerektiğinin altını çizen Çocuk Hastalıkları ve Yenidoğan Ağır Bakım Uzmanı Prof. Ferhat Çekmez, bu biçimde risk taşıyan eserlerden kaçınılmasının kıymetli olduğunu belirtiyor. Bunun yanı sıra bebeklerin 6’ıncı aydan itibaren ek besin seyahatinde vitamin ve mineral oranı yüksek olan bebekler için özel hazırlanmış tahıllı kaşık mamaların sıhhat bir sindirim sisteminin gelişmesinde destekleyici olduğunu tabir ediyor.

Tahıllı kaşık mamalar sindirim sisteminin dostu

Günlük gereksinimlerinin karşılanmasında da tahıllı kaşık mamaların büyük bir rol oynadığını belirten Prof. Çekmez, bilhassa içeriğinde vitamin ve mineral zengini meyve içeriği olan bol tahıllı mamaların bebeklerin beslenme programında yer almasını öneriyor. Vitamin ve lif açısından da bebekler için ülkü bir besin kaynağı olan bu mamalar, karbonhidrat açısından da âlâ bir güç kaynağı olduğunu lisana getiriyor. Demir ve çinko bakımından da güçlü bedellere sahip bol tahıllı mamalar, bebeklerin sindirim sistemini olumlu tarafta etkilenmesine dayanak olduğunu vurgulayan Çekmez, içeriğinde rezene ve pekmez üzere farklı kaynakların bulunduğu tahıllı kaşık mamaların bebeklerin sindirim sisteminin olağan işlevlerini muhafazasını içinde anne mutfağında yer almasını öneriyor.

Bağışıklık ve sindirim sistemi için güzel uyumak kıymetli

Prof. Çekmez, sıcak hava dalgasıyla bir arada bebeklerin uyku sisteminin farklılaştığına dikkat çekiyor. Bu evrede bebeklerin rahat uyuyabilmesi için beslenmelerinde lif ve vitamin bakımından varlıklı olan içeriklerin yaz devrinde de tercih edilmesinin kıymetine değiniyor. Çekmez, ayrıyeten çok tahıllı kaşık mamaların besleyici ve doyurucu olmasının uyku öncesinde de bebeklerin rahatlamalarına ve uykularının daha kaliteli olmasına yardımcı olduğunu da kelamlarına ekliyor.

Hibya Haber Ajansı