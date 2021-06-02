Bebeklerde vitamin ve mineral desteğinin önemi

Bebeklerin geleceğe sağlıklı bir formda adım atması ve tat duyusunun kuvvetlenmesinde tahıllı kaşık mamalar ön plana çıkıyor. Doğal olmasının yanında vitamin ve mineral kıymeti yüksek olan tahıllı mamalar ek besine geçiş devrinde bebek beslenmesinde sağlıklı bir programın oluşmasında gereksinim duyulan ana takviyelerden biri olarak biliniyor. 6’ncı aydan itibaren bebeklerin sağlıklı yaş almasına yardımcı olan tahıllı kaşık mamaların içeriğindeki lif kaynağı da sindirim sistemlerinin dengelenmesinde değerli bir hisseye sahip oluyor.

6’ncı aydan itibaren görülmeye başlanan vitamin ve mineral eksikliklerine dikkat

Sofra besinlerine ek olarak tamamlayıcı besinlerden de takviye alınmasının kıymetini vurgulayan Prof. Dr. Ferhat Çekmez şunları söz etti ‘’Bebeklerin genelde 6’ncı ayından itibaren görülmeye başlanan vitamin ve mineral eksikleri, sıhhat sorunlarının de önünü açıyor.Bu açıdan baktığımızda bebeklerin en süratli büyüme devirlerinden biri olan 6-36 ay ortasında vitamin ve mineral bakımından güçlü içeriklerle sağlıklı bir beslenme alışkanlığını kazandırmak çok önemli… Bu yaşlarda vitamin ve mineral ihtiyaçlarının besinlerden kâfi bir halde alınmaması durumunda lif açısından da güçlü olan tahıllı kaşık mamalar, hassas bir bünyeye sahip olan bebeklerin metabozlizmasını olağan işlevlerini müdafaasında da epeyce tesirli bir tahlil sunuyor”dedi.

Beslenme piramidinde tahılların önemi

Bebeklerin besin piramidinde geniş bir alanı kapsayan tahılların besleyiciliği ve doyuruculuğu bebeklerin besinsel muhtaçlıklarını çarçabuk karşılamasına yardımcı olduğunu belirten Prof. Dr. Ferhat Çekmez ayrıyeten ‘’ Bebeklerin damak zevkini de geliştirmede ve ayına uygun bir biçimde büyümesine dayanak olan tahıllı kaşık mamalar, enzimatik hidroliz tekniğiyle üretildiğinde bilhassa hazımsızlık sorunlarının çekilmemesinde ve kaliteli bir uyku uyumasında büyük bir kıymet teşkil ediyor. Bebeklerin sofra yemeklerine artı olarak onlara özel olarak geliştirilen beslenme formülleri sayesinde bebeklerin beslenme programları da zenginleşiyor, geleceğe sağlıklı adım atmalarının önü açılıyor’’dedi.

Hibya Haber Ajansı