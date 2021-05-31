Bedri Ataş, Atatürk’e hakaret eden imam hakkında konuştu

CHP Çivril İlçe Lideri Bedri Ataş, Atatürk’e hakaret eden imam hakkında, “Nankörsünüz” açıklamasında bulundu.

Ayasofya Camisi’ndeki dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da iştiraki ile gerçekleşen icazet merasiminde imam Mustafa Demirkan’ın Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik kelamları reaksiyon çekti.

“Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi” kapsamında hafızlıklarını tamamlayan 136 öğrenci, Erdoğan’ın iştirakiyle Ayasofya’da düzenlenen programda icazet aldı. Programda imam Mustafa Demirkan, Erdoğan’ın da dinlediği anlarda Mustafa Kemal Atatürk için “zalim ve kafir” tabirlerini kullandı.

Bu duruma reaksiyon gösteren lider Ataş, “Bu ülkenin kurucusu olan Gazi Mustafa Atatürk’e hakaret edenlere sessiz kalanlarda ondandır. O bireye iştirak etmektedirler. Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı artık o mihraba çıkıp konuşan ve Atatürk’e hakaret eden bu kişi de orada rahat rahat konuşamayacaktı. Asıl zalimlik bu formda konuşabilmektir. Artık din üzerinden insanları kandırmaktan vazgeçin. Atatürk sayesinde ülkemizde hala ezanlar okunduğunu unutmuş olmalısınız. Nankörsünüz…”dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı