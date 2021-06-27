Bedri Güntay “Babalık, işte canımdan bir parçam” dediğim hayattaki en özel, en güzel anım”

Hoş oyuncu Pelin Karahan’ın eşi Ulusal Özel Güvenlik A.Ş.’nin İdare Konseyi Lideri Bedri Güntay, baba olmanın manasını ve çocuklarıyla kurduğu sıcak alakayı MAG Haziran sayısı için anlattı.

Başarılı iş adamı Bedri Güntay, babalık hissini ve baba olduktan sonra hayatında değişen ayrıntıları MAG okurları ile paylaştı.

“Baba güçtür, hayata karşı en kıymetli silahımızdır” diyen Bedri Güntay kelamlarına şöyle devam etti: “Ben babamla arkadaş üzereydim ve gerçek irtibatın muhakkak bu olduğuna inanıyorum. Alışılmış ki hürmet kıymetli, bu çizgiyi bildiğiniz sürece bence en yakın arkadaşınız babanız olmalı. Bunların yanı sıra baba figürünün meskendeki otorite açısından kıymetli olduğunu da düşünüyorum. Zira genel olarak çocuklar daima daha fazlasını isterler bilhassa ufak yaşlarda. Meskende onların çekineceği bir figürün varlığı değerli. Bu vazifede birçok vakit babalara düşer.”