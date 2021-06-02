beIN CONNECT’te Ayın Öne Çıkanları

İzleyicilerine diledikleri vakit diledikleri içeriklere ulaşma imkânı sağlayan dijital içerik platformu beIN CONNECT, her yaşa ve her zevke uygun birbirinden farklı içeriklerle kütüphanesini genişletmeye devam ediyor.

7’den 70’e herkesi ekranlara kilitleyecek sinema, dizi ve programları izleyicilerin beğenisine sunan beIN Connect, yaz aylarında sinema ve dizi keyfi yapmak isteyenlere birbirinden kaliteli pek çok seçenek sunuyor.

Haziran Ayında Yeni Diziler beIN CONNECT’te!

Ünlü Roma imparatoru Augustus Caesar’ın eşi Livia Drisilla’nın kıssasını anlatan, Livia karakterini canlandıran “Devils” dizisinin yıldızı Kasia Smutniak’a, Game of Thrones’un yıldızlarından Liam Cunningham, Claire Forlani, Isabelle Adjani ve Christine Bottomley üzere ünlü isimlerin eşlik ettiği “Domina” 24 Haziran’dan itibaren;

Yaşadığı kent, açgözlü bir maden şirketi tarafından yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan ve maden şirketine karşı savaş başlatan lise öğretmeni Sarah Cooper’ın öyküsünü anlatan, başrolde Stella Baker’ı izlediğimiz “The Republic of Sarah” 30 Haziran’dan itibaren;

Başrollerini Katie Stevens, AishaDee, Meghann Fahy’nin paylaştığı, gerçekte Cosmopolitan mecmuasından ilham alınarak yaratılan sevilen bayan mecmuası Scarlet’in çalışanı üç genç bayanın maceralarını husus edinen “The Bold Type” 5. ve final dönemiyle 11 Haziran’dan itibaren;

Siyahilerin ağır bir formda yaşadıkları Brooklyn’in Flatbush mahallesinde bir küme arkadaş ortasında yaşanan eğlenceli olayları husus alan “Flatbush Misdemenaors” 8 Haziran’dan itibaren;

Çaldığı Mercedes’le insanları öldüren psikopat bir katil ile onu yakalamaya çalışan emektar bir dedektifin çabasını anlatan, Emmy ödüllü Brendan Gleeson’a tekrar Emmy ödüllü Holland Taylor ile Mary Louise Parker’ın yanı sıra Harry Treadwell ve Kelly Lynch’in eşlik ettiği, Stephen King’in birebir isimli romanından uyarlanan “Mr. Mercedes” 7 Haziran’dan itibaren, beIN CONNECT’te diziseverlere sunuluyor.

Yesyeni Lezzetlerle “Şemsa’nın Hikayesi” Devam Ediyor!

‘Gıda coğrafyadır.’ inanışı ile İstanbul’da 18 yıl boyunca işlettiği efsane lokanta Kantin’in akabinde Şef Şemsa Denizsel, bir zeytinliğe aşık olup Kuzey Ege’ye göçüyor ve burada da mutfağını, sofrasını, hayatını mevsimlere ve yöresine nazaran düzenleyerek yepisyeni bir hayata başlıyor. beIN ORIGINALS içeriği olan “Şemsa’nın Hikayesi”, her kısmında farklı bir malzemeyi odağına alıp 13 farklı lezzeti izleyicisine sunduğu birinci döneminin akabinde artık yesyeni lezzetlerle ve apayrı 13 gereçle kaldığı yerden devam ediyor. Şemsa Denizsel’in Kuzey Ege’ye ve materyale duyduğu heyecanı izleyicileriyle buluşturan “Şemsa’nın Hikayesi” ikinci dönemiyle 25 Haziran’dan itibaren beIN CONNECT’te.

beIN CONNECT Haziran Ayında Yeniden Bambaşka!

Florida’da tatile gitmek için yaşadıkları küçük kasabadan birinci kere ayrılan Barb ve Star’ın maceralarını husus edinen “ Barb ve Star Tatilde ” (Barb and Star Go to Vista Del Mar ), Türkiye’de birinci kere, 1 Haziran Salı;

Vietnam askerine karşı vefat kalım savaşı veren Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin öyküsünün anlatıldığı, Travis Fimmel ve Luke Bracey’nin başrolde olduğu “Yakın Tehlike” (Danger Close: The Battle of Long Tan) , sinemalardan sonra birinci defa,1 Haziran Salı;

Sakin kasabaları motosikletli bir çete tarafından işgal edilen bir şerifin bu acımasız suçlularla çabasını mevzu edinen, Guy Pearce’ın başrolde yer aldığı “Disturbing The Peace” (Huzur Bozanlar), Türkiye’de birinci sefer, 2 Haziran Çarşamba;

Dünyayı büyük bir tehlikeden kurtarmak için harekete geçen Poppy ve Branch’ın maceralarını mevzu alan “ Troller Dünya Turu” (Trolls World Tour), sinemalardan sonra birinci defa,10 Haziran Perşembe;

Nicolas Cage’in yer aldığı ve cinayetle suçlanan bir babanın masumiyetini kanıtlama gayretinin anlatıldığı “Fırtınalı Bir Gece” (Grand Isle), Türkiye’de birinci defa, 13 Haziran Pazar;

İtalyan muharrir Carlo Collodi’nin 1883 tarihli Pinokyo’nun Maceraları kitabına dayanan, 2021 Akademi Ödüllerinde 2 adaylık alan “Pinokyo” (Pinocchio), sinemalardan sonra birinci defa,15 Haziran Salı, beIN CONNECT’te izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor.

beIN CONNECT’te Haziran ayının tüm dizi ve sinemaları şu formda:

DİZİLER Yayın Günü Dizi İsmi Dönem Bilgisi 24 Haziran’dan itibaren her Perşembe Domina Yeni Dizi 30 Haziran’dan itibaren her Çarşamba The Republic of Sarah Yeni Dizi 11 Haziran’dan itibaren her Cuma The Bold Type Final Dönemi 7 Haziran’dan itibaren Pazartesi’den Perşembeye (1 ve 2.sezonlar) Mr. Mercedes Yeni Dizi 2 Haziran’dan itibaren haftaiçi her gün Elementary Yeni Dönem 8 Haziran’dan itibaren her Salı Flatbush Misdemenaors Yeni Dizi 10 Haziran’dan itibaren Perşembe Black Monday Yeni Dönem

SİNEMALARDAN SONRA BİRİNCİ DEFA YAYINLANACAK SİNEMALAR Yayın Günü Yepyeni İsmi Türkçe İsmi 1 Haziran Salı Danger Close: The Battle of Long Tan Yakın Tehlike 10 Haziran Perşembe Trolls World Tour Troller Dünya Tipi 15 Haziran Salı Pinocchio Pinokyo 27 Haziran Pazar The Lion Kid Aslan Çocuk

TÜRKİYE’DE BİRİNCİ SEFER YAYINLANACAK SİNEMALAR Yayın Günü Yepyeni İsmi Türkçe İsmi 1 Haziran Salı Barb and Star Go to Vista Del Mar Barb ve Star Tatilde 2 Haziran Çarşamba Disturbing the Peace Huzur Bozanlar 3 Haziran Perşembe We the Animals Biz Hayvanlar 4 Haziran Cuma Run with the Hunted Kayıp Gençlik 5 Haziran Cumartesi The Bay of Silence Sessizlik Körfezi 5 Haziran Cumartesi Possum Meyyit Taklidi 5 Haziran Cumartesi Nuclear Nükleer 10 Haziran Perşembe Lost Transmissions Kayıp İrtibatlar 10 Haziran Perşembe Good Posture Hoş Poz 11 Haziran Cuma Spell Büyü 11 Haziran Cuma Distorted Zihin Denetimi 11 Haziran Cuma Abe Abe 12 Haziran Cumartesi How to Build a Girl Bir Kahraman Nasıl Yaratılır 13 Haziran Pazar Grand Isle Fırtınalı Bir Gece 15 Haziran Salı Disappearance at Clifton Hill (Clifton Hill) Clifton Zirvesi 15 Haziran Salı Wild Rose Yabanî Rose 18 Haziran Cuma Tremors: Shrieker Island Yeraltı Canavarı 7: Çığırtkanlar Adası

YENİ GELEN ÖTEKİ SİNEMALAR Yayın Günü Orjinal İsmi Türkçe İsmi 1 Haziran Salı Backstabbing for Beginners Komplo 1 Haziran Salı The Crucifixion Endişe Kayıtları 1 Haziran Salı Monkey Prince (Pourquoi j’ai pas mangé mon père) Maymun Prens 1 Haziran Salı Suffragette Diren! 2 Haziran Çarşamba Görümce Görümce 5 Haziran Cumartesi Benim Adım Osssman Benim Adım Osssman 6 Haziran Pazar Paris, Texas Paris, Texas 8 Haziran Salı Rudderless Dümensiz 9 Haziran Çarşamba Scouts Guide to the Zombie Apocalypse İzciler Zombilere Karşı 12 Haziran Cumartesi Pinocchio Pinokyo 12 Haziran Cumartesi Korku Dert 12 Haziran Cumartesi Dar Elbise Dar Elbise 15 Haziran Salı Demolition Tekrar Başla 20 Haziran Pazar A Christmas Star Yılbaşı Sürprizi 22 Haziran Salı Paranormal Activity: The Ghost Dimension Paranormal Activity: Hayalet Boyutu 23 Haziran Çarşamba The Walk Tehlikeli Yürüyüş 30 Haziran Çarşamba Chappie Chappie

beIN CONNECT’i birinci 30 gün boyunca fiyatsız izleme şansı!

beIN CONNECT’ten tanınan dizi, sinema ve belgeselleri izlemek isteyenler, birinci ay fiyatsız sonraki aylar için ayda 14,90 TL’den başlayan fiyatlarla kutusuz, kurulumsuz anında internet üzerinden beIN CONNECT üyesi olabiliyorlar. Digiturk üyeleri ise paketlerindeki içerikleri beIN CONNECT’ten fiyatsız izleyebiliyorlar. beIN CONNECT taşınabilir uygulamasını Google Play ve App Store’dan indirebilir, www.beinconnect.com.tr adresinden tek tıkla tüm içeriklere dilediğiniz vakit dilediğiniz yerden ulaşabilirsiniz. beIN CONNECT’e ayrıyeten Apple TV, Android TV ve smart TV’lerden de erişebilirsiniz.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı