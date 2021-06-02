Tarsus’un Geleceği Ekrem Bilgi’ye Emanet

Tarsus’un Geleceği Ekrem Bilgi’ye Emanet

 Gelecek Partisi Mersin Tarsus İlçe Başkanlığına bölgenin sevilen isimlerinden Ekrem Bilgi atandı. Gelece
Ana Sayfa Kültür & Sanat 2 Haziran 2021 8 Görüntüleme

beIN CONNECT’te Ayın Öne Çıkanları

beIN CONNECT’te Ayın Öne Çıkanları

İzleyicilerine diledikleri vakit diledikleri içeriklere ulaşma imkânı sağlayan dijital içerik platformu beIN CONNECT, her yaşa ve her zevke uygun birbirinden farklı içeriklerle kütüphanesini genişletmeye devam ediyor.

7’den 70’e herkesi ekranlara kilitleyecek sinema, dizi ve programları izleyicilerin beğenisine sunan beIN Connect, yaz aylarında sinema ve dizi keyfi yapmak isteyenlere birbirinden kaliteli pek çok seçenek sunuyor.

Haziran Ayında Yeni Diziler beIN CONNECT’te!

  • Ünlü Roma imparatoru Augustus Caesar’ın eşi Livia Drisilla’nın kıssasını anlatan, Livia karakterini canlandıran “Devils” dizisinin yıldızı Kasia Smutniak’a, Game of Thrones’un yıldızlarından Liam Cunningham, Claire Forlani, Isabelle Adjani ve Christine Bottomley üzere ünlü isimlerin eşlik ettiği “Domina” 24 Haziran’dan itibaren;
  • Yaşadığı kent, açgözlü bir maden şirketi tarafından yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan ve maden şirketine karşı savaş başlatan lise öğretmeni Sarah Cooper’ın öyküsünü anlatan, başrolde Stella Baker’ı izlediğimiz “The Republic of Sarah” 30 Haziran’dan itibaren;
  • Başrollerini Katie Stevens, AishaDee, Meghann Fahy’nin paylaştığı, gerçekte Cosmopolitan mecmuasından ilham alınarak yaratılan sevilen bayan mecmuası Scarlet’in çalışanı üç genç bayanın maceralarını husus edinen “The Bold Type” 5. ve final dönemiyle 11 Haziran’dan itibaren;
  • Siyahilerin ağır bir formda yaşadıkları Brooklyn’in Flatbush mahallesinde bir küme arkadaş ortasında yaşanan eğlenceli olayları husus alan “Flatbush Misdemenaors” 8 Haziran’dan itibaren;
  • Çaldığı Mercedes’le insanları öldüren psikopat bir katil ile onu yakalamaya çalışan emektar bir dedektifin çabasını anlatan, Emmy ödüllü Brendan Gleeson’a tekrar Emmy ödüllü Holland Taylor ile Mary Louise Parker’ın yanı sıra Harry Treadwell ve Kelly Lynch’in eşlik ettiği, Stephen King’in birebir isimli romanından uyarlanan “Mr. Mercedes” 7 Haziran’dan itibaren, beIN CONNECT’te diziseverlere sunuluyor.

Yesyeni Lezzetlerle “Şemsa’nın Hikayesi” Devam Ediyor!

‘Gıda coğrafyadır.’ inanışı ile İstanbul’da 18 yıl boyunca işlettiği efsane lokanta Kantin’in akabinde Şef Şemsa Denizsel, bir zeytinliğe aşık olup Kuzey Ege’ye göçüyor ve burada da mutfağını, sofrasını, hayatını mevsimlere ve yöresine nazaran düzenleyerek yepisyeni bir hayata başlıyor. beIN ORIGINALS içeriği olan “Şemsa’nın Hikayesi”, her kısmında farklı bir malzemeyi odağına alıp 13 farklı lezzeti izleyicisine sunduğu birinci döneminin akabinde artık yesyeni lezzetlerle ve apayrı 13 gereçle kaldığı yerden devam ediyor. Şemsa Denizsel’in Kuzey Ege’ye ve materyale duyduğu heyecanı izleyicileriyle buluşturan “Şemsa’nın Hikayesi” ikinci dönemiyle 25 Haziran’dan itibaren beIN CONNECT’te.

beIN CONNECT Haziran Ayında Yeniden Bambaşka!

  • Florida’da tatile gitmek için yaşadıkları küçük kasabadan birinci kere ayrılan Barb ve Star’ın maceralarını husus edinen “Barb ve Star Tatilde(Barb and Star Go to Vista Del Mar), Türkiye’de birinci kere, 1 Haziran Salı;
  • Vietnam askerine karşı vefat kalım savaşı veren Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin öyküsünün anlatıldığı, Travis Fimmel ve Luke Bracey’nin başrolde olduğu “Yakın Tehlike” (Danger Close: The Battle of Long Tan), sinemalardan sonra birinci defa,1 Haziran Salı;
  • Sakin kasabaları motosikletli bir çete tarafından işgal edilen bir şerifin bu acımasız suçlularla çabasını mevzu edinen, Guy Pearce’ın başrolde yer aldığı “Disturbing The Peace” (Huzur Bozanlar), Türkiye’de birinci sefer, 2 Haziran Çarşamba;
  • Dünyayı büyük bir tehlikeden kurtarmak için harekete geçen Poppy ve Branch’ın maceralarını mevzu alan “Troller Dünya Turu” (Trolls World Tour), sinemalardan sonra birinci defa,10 Haziran Perşembe;
  • Nicolas Cage’in yer aldığı ve cinayetle suçlanan bir babanın masumiyetini kanıtlama gayretinin anlatıldığı “Fırtınalı Bir Gece” (Grand Isle), Türkiye’de birinci defa, 13 Haziran Pazar;
  • İtalyan muharrir Carlo Collodi’nin 1883 tarihli Pinokyo’nun Maceraları kitabına dayanan, 2021 Akademi Ödüllerinde 2 adaylık alan “Pinokyo” (Pinocchio), sinemalardan sonra birinci defa,15 Haziran Salı, beIN CONNECT’te izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor.

beIN CONNECT’te Haziran ayının tüm dizi ve sinemaları şu formda:

DİZİLER

Yayın Günü

Dizi İsmi

Dönem Bilgisi

24 Haziran’dan itibaren her Perşembe

Domina

Yeni Dizi

30 Haziran’dan itibaren her Çarşamba

The Republic of Sarah

Yeni Dizi

11 Haziran’dan itibaren her Cuma

The Bold Type

Final Dönemi

7 Haziran’dan itibaren Pazartesi’den Perşembeye (1 ve 2.sezonlar)

Mr. Mercedes

Yeni Dizi

2 Haziran’dan itibaren haftaiçi her gün

Elementary

Yeni Dönem

8 Haziran’dan itibaren her Salı

Flatbush Misdemenaors

Yeni Dizi

10 Haziran’dan itibaren Perşembe

Black Monday

Yeni Dönem

SİNEMALARDAN SONRA BİRİNCİ DEFA YAYINLANACAK SİNEMALAR

Yayın Günü

Yepyeni İsmi

Türkçe İsmi

1 Haziran

Salı

Danger Close: The Battle of Long Tan

Yakın Tehlike

10 Haziran

Perşembe

Trolls World Tour

Troller Dünya Tipi

15 Haziran

Salı

Pinocchio

Pinokyo

27 Haziran

Pazar

The Lion Kid

Aslan Çocuk

TÜRKİYE’DE BİRİNCİ SEFER YAYINLANACAK SİNEMALAR

Yayın Günü

Yepyeni İsmi

Türkçe İsmi

1 Haziran

Salı

Barb and Star Go to Vista Del Mar

Barb ve Star Tatilde

2 Haziran

Çarşamba

Disturbing the Peace

Huzur Bozanlar

3 Haziran

Perşembe

We the Animals

Biz Hayvanlar

4 Haziran

Cuma

Run with the Hunted

Kayıp Gençlik

5 Haziran

Cumartesi

The Bay of Silence

Sessizlik Körfezi

5 Haziran

Cumartesi

Possum

Meyyit Taklidi

5 Haziran

Cumartesi

Nuclear

Nükleer

10 Haziran

Perşembe

Lost Transmissions

Kayıp İrtibatlar

10 Haziran

Perşembe

Good Posture

Hoş Poz

11 Haziran

Cuma

Spell

Büyü

11 Haziran

Cuma

Distorted

Zihin Denetimi

11 Haziran

Cuma

Abe

Abe

12 Haziran

Cumartesi

How to Build a Girl

Bir Kahraman Nasıl Yaratılır

13 Haziran

Pazar

Grand Isle

Fırtınalı Bir Gece

15 Haziran

Salı

Disappearance at Clifton Hill (Clifton Hill)

Clifton Zirvesi

15 Haziran

Salı

Wild Rose

Yabanî Rose

18 Haziran

Cuma

Tremors: Shrieker Island

Yeraltı Canavarı 7: Çığırtkanlar Adası

YENİ GELEN ÖTEKİ SİNEMALAR

Yayın Günü

Orjinal İsmi

Türkçe İsmi

1 Haziran

Salı

Backstabbing for Beginners

Komplo

1 Haziran

Salı

The Crucifixion

Endişe Kayıtları

1 Haziran

Salı

Monkey Prince (Pourquoi j’ai pas mangé mon père)

Maymun Prens

1 Haziran

Salı

Suffragette

Diren!

2 Haziran

Çarşamba

Görümce

Görümce

5 Haziran

Cumartesi

Benim Adım Osssman

Benim Adım Osssman

6 Haziran

Pazar

Paris, Texas

Paris, Texas

8 Haziran

Salı

Rudderless

Dümensiz

9 Haziran

Çarşamba

Scouts Guide to the Zombie Apocalypse

İzciler Zombilere Karşı

12 Haziran

Cumartesi

Pinocchio

Pinokyo

12 Haziran

Cumartesi

Korku

Dert

12 Haziran

Cumartesi

Dar Elbise

Dar Elbise

15 Haziran

Salı

Demolition

Tekrar Başla

20 Haziran

Pazar

A Christmas Star

Yılbaşı Sürprizi

22 Haziran

Salı

Paranormal Activity: The Ghost Dimension

Paranormal Activity: Hayalet Boyutu

23 Haziran

Çarşamba

The Walk

Tehlikeli Yürüyüş

30 Haziran

Çarşamba

Chappie

Chappie

beIN CONNECT’i birinci 30 gün boyunca fiyatsız izleme şansı!

beIN CONNECT’ten tanınan dizi, sinema ve belgeselleri izlemek isteyenler, birinci ay fiyatsız sonraki aylar için ayda 14,90 TL’den başlayan fiyatlarla kutusuz, kurulumsuz anında internet üzerinden beIN CONNECT üyesi olabiliyorlar. Digiturk üyeleri ise paketlerindeki içerikleri beIN CONNECT’ten fiyatsız izleyebiliyorlar. beIN CONNECT taşınabilir uygulamasını Google Play ve App Store’dan indirebilir, www.beinconnect.com.tr adresinden tek tıkla tüm içeriklere dilediğiniz vakit dilediğiniz yerden ulaşabilirsiniz. beIN CONNECT’e ayrıyeten Apple TV, Android TV ve smart TV’lerden de erişebilirsiniz.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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