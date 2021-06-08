beIN Sports Süper Lig tarihinin en çekişmeli sezonunu tüm Türkiye’ye ve dünyaya izletti

beIN SPORTS Türkiye futbol tarihinin en uzun soluklu dönemini yıl boyunca beş kıtada, milyonlarca futbolsevere canlı ulaştırdı. Türkiye’nin spor ekranı beIN SPORTS, güçlü memleketler arası ağı ve başta Paris, Miami ile Doha’daki yorumcularıyla da Üstün Lig’in tüm dünyadaki bilinirliğine katkı sağladı.

Türkiye’de dijital televizyon yayıncılığının öncü ve başkan platformu Digiturk, pandemi kaidelerine karşın tüm dönem boyunca başta Üstün Lig’de oynanan 420 maç olmak üzere toplam 3141 müsabakayı canlı yayınlarla ekranlara getirerek yayıncılık ismine çok kıymetli bir muvaffakiyete daha imza attı.

Türkiye’de sporun en büyük destekçisi Digiturk, Türk futbol tarihinin en uzun soluklu dönemini sporseverlerle en yeterli halde buluşturmanın gururunu yaşıyor. Son düdüğe kadar süren şampiyonluk yarışıyla unutulmazlar ortasında yer alan bu tarihi dönemde oynanan 420 maçın tamamı beIN SPORTS tarafından canlı yayınlandı. Pandemiye karşın rekor kırarak gerçekleştirilen bu operasyon, Türkiye’de daha evvel eşi gibisi görülmemiş ve örnek gösterilecek bir yayıncılık olarak da tarihe geçti. Tüm bunların yanında beIN SPORTS, Türk futbolunun en çekişmeli döneminde birlik ve beraberlik ruhunu canlandırmak için beUNITED isimli özel bir röportaj serisi hazırladı.

beIN SPORTS; güçlü memleketler arası ağı ve bilhassa İstanbul, Paris, Miami ile Doha’daki yorumcularıyla birlikte Muhteşem Lig’in tüm dünyada tanınmasına çok kıymetli bir katkıda bulundu ve ligin son maçına kadar büyük çekişmeye sahne olan şampiyonluk yarışını canlı olarak Türkiye ve dünyadaki milyonlarca futbolsevere ulaştırdı

Pandemi Kurallarında 3141 Maç Sporseverler ile Buluştu

Digiturk, tüm dünyayı etkileyen pandemiye karşın bütün dönem boyunca, başta Muhteşem Lig’de oynanan 420 maç olmak üzere, toplam 3141 müsabakayı canlı yayınlarla ekranlara getirerek yayıncılık ismine kıymetli bir muvaffakiyete daha imza attı. beIN SPORTS, şampiyonluk yarışı ve küme düşmeme uğraşı sebebiyle Harika Lig’in son üç haftasında birebir gün oynatılan müsabakaları toplam 160 kamera ve 10 OB VAN (canlı yayın aracı) ile kesintisiz formda sporseverlere ulaştırarak pandemi nedeniyle grup sayısı artırılan ve sıkıştırılmış bir fikstür ile oynanmak durumunda kalınan bu unutulmaz dönemde çok değerli bir yayıncılık başarısına imza attı.

100’den Fazla Ülkede Muhteşem Lig Heyecanına Ortak Oldu

beIN MEDIA’nın küresel gücüyle ve Türkiye Muhteşem Ligi’nin kendi marka kıymetini artırma planlamaları doğrultusunda bu dönem 100’den fazla ülke nefes kesen Muhteşem Lig çabasını takip etme fırsatı yakaladı. Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin yanı sıra Fransa, Amerika, Kanada, Avrupa, Balkan ve Sahra ülkeleri de Harika Lig heyecanına ortak oldu. Muhteşem Lig’in milletlerarası yayıncıları ortasında FOX TV ve SN1 üzere değerli isimlerde yer aldı.

Digiturk Spordan Sorumlu Küme Lideri Rashed Al-Marri geride kalan dönemle ilgili olarak, “Tarihin en şiddetli dönemlerinden birini yaşadık. Geride kalan futbol takvimi tıpkı vakitte Muhteşem Lig’in en çekişmeli dönemine sahne oldu. Pandemiye karşın 2020-2021 dönemi, Türkiye’de spora nasıl yatırım yaptığımızın ve Türk sporunu tüm dünyaya nasıl tanıttığımızın bir öbür örneği oldu. 26 gün kesintisiz olarak gerçekleştirilen yayın mühletine denk gelen 420 Harika Lig maçının tamamını 100’den fazla ülkede canlı yayınladık. OB Van’larımız (yayın araçlarımız) dönem boyunca dünyayı 19 sefer dolaşmaya yetecek bir uzunluğa muadil olan tam 763.748 kilometre yol kat etti.. Tüm dönem boyunca toplam 3141 maç yayınladık. Yayınlarımızı uç uca eklersek bu, aralıksız olarak gerçekleştirilen 196 günlük bir yayın demek oluyor. Digiturk olarak kurulduğumuz günden bu yana pek çok spor branşına fon sağlarken yaptığımız yatırımlarla binlerce şahsa de istihdam imkanı yaratılmasına katkı sağlıyoruz. Türk futbolunun marka bedelini artırmak ve Türkiye’nin ekonomik büyümesine katkıda bulunmak için bugüne kadar ki yatırımlarımıza ve çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

beIN CONNECT

Digiturk’ün güçlü ve kaliteli içerik kütüphanesine (TV, web, cep telefonu, tablet) vakit ve yerden bağımsız olarak erişebilen beIN CONNECT, üyelerini spora doyurdu. Tüm Üstün Lig maçları, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Turkish Airlines EuroLeague, Serie A, Ligue 1 ile başta tenis ve hentbolda olmak üzere birçok kolda memleketler arası turnuva, yer ve vakit farkı gözetilmeksizin beIN CONNECT üzerinden izlendi.

Kaylyn Kyle ve Florent Houzot Muhteşem Lig’i yakından takip ediyor

beIN SPORTS’un milletlerarası yorumcuları da Harika Lig’in tarihi çekişmesini takipçileriyle paylaştı. beIN SPORTS AMERİKA & KANADA’nın olimpiyat madalyalı muhabiri Kaylyn Kyle’ın, Beşiktaş’ın şampiyonluğunun akabinde yaptığı paylaşımlar binlerce takipçisine ulaştı ve büyük etkileşim aldı. beIN SPORTS Fransa Program ve Canlı Yayın Yöneticisi Florent Houzot da postlarıyla Harika Lig’in tanıtılmasına katkıda bulundu.

Farklı Lisanlarda Yayınlar Dünya İle Buluştu

beIN Media toplumsal medya hesaplarının yaptığı paylaşımlarla Üstün Lig bu dönem da yalnızca Türkiye’de değil, tüm dünyada heyecan yaratmayı başardı. Türk kulüplerinde forma giyen yabancı oyuncuları takip eden dış basın, hafta hafta değerlendirmeler yaparak programlarında Türkiye Üstün Ligi’ne geniş yer ayırdı. beIN MEDIA’nın milletlerarası ağı sayesinde röportajlar, transfer haberleri ve performanslar beIN SPORTS ekranlarının yanı sırası dünyanın önde gelen mecralarının haberlerinde yer buldu. Tüm dünyada takip edilen ve Arsene Wenger’in, Mesut Özil’in Ocak ayında Fenerbahçe’ye transferini değerlendirdiği beIN SPORTS röportajı da dahil olmak üzere beIN SPORTS Fransa şampiyonluk uğraşının son haftasını konferans yayını ile ekrana getirirken, beIN SPORTS AMERİKA & KANADA de hem İngilizce hem de İspanyolca olarak Muhteşem Lig’i izleyicileriyle buluşturdu. beIN SPORTS AMERİKA & KANADA tıpkı vakitte gerçekleştirdiği röportajlar ile “haftanın en güzel üç golü” ve “en uygun kurtarışlar” üzere üretimlerle seyircilerine Üstün Lig’e özel içerikler hazırladı.

Dev toplumsal sorumluluk projesi: beINSPIRED

beIN MEDIA GROUP, genç atletlere ve hayranlara yeni kahramanlar -cinsiyet, ırk yahut geçmişlerini bakmaksızın- bulma ve spora iştirakleri noktasında ilham verme konusunda yayıncıların gücüne ve sorumluluğuna inanmaktadır. beIN SPORTS Türkiye, bu misyon doğrultusunda 8 Mart Dünya Bayanlar Günü’nde ekranlarını bayan spiker, yorumcu ve muhabirlerine teslim etti. beIN MEDIA GROUP, “Spordaki Bayanların Gücü” başlıklı tarihi bir fotoğraf standı gerçekleştirdi ve küratörlüğünü yaptı.

beIN SPORTS’un sevilen özel röportaj serisi: beUNITED

Sporun birleştirici ve düzgünleştirici gücüne dikkat çekip, gereksinim duyulan birlik ve beraberlik ruhunu canlandırmak ismine hazırlanan bu özel röportaj serisinde, futbol sanayisinin nasıl gelişebileceğine dair fikirler, problemleri aşmak için kimlere, ne tıp sorumluluklar düştüğüne ait görüşler ve tahlil teklifleri ekranlara taşındı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Lideri Nihat Özdemir, TFF Lider Yardımcısı ve UEFA İdare Konseyi Üyesi Servet Yardımcı, A Ulusal Futbol Kadrosu Teknik Yöneticisi Şenol Güneş, Bayan A Ulusal Futbol Grup Teknik Yöneticisi Necla Güngör Kırağası, Beşiktaş JK ve Kulüpler Birliği Lideri Ahmet Işık Çebi, Trabzonspor Kulübü Lideri Ahmet Ağaoğlu, Başakşehir FK Lideri Göksel Gümüşdağ ve Karagümrük FK Lideri Süleyman Hurma beUNITED’ın konukları oldu.

Sayılarla 2020-2021 dönemi yayınları

Üstün Lig’de en fazla maçın yayınlandığı gün tam 27 maç seyircilerle buluşurken, en fazla maç yayınlanan ayda ise toplam 477 maç beIN SPORTS ekranlarından yayınlandı. Öne çıkan beIN SPORTS yayınlarında; Üstün Lig Maç önü (147), beIN MANŞET (141), Muhteşem Lig Maç Sonu (136) programları yer alırken tam 145 özel röportaja imza atıldı. En fazla maçın yayınlandığı 2 Mart 2021’in haftasında ise ekranlarda toplam olarak 134 maç yayını yer aldı.

EN FAZLA MAÇ YAYINLANAN GÜN 27 MAÇ EN FAZLA MAÇ YAYINLANAN HAFTA 134 MAÇ EN FAZLA MAÇ YAYINLANAN AY 477 MAÇ ÜSTÜN LİG MAÇ ÖNÜ 147 PROGRAM HARİKA LİG MAÇ SONU 136 PROGRAM 1. LİG 31 PROGRAM FRANSA’DAN FUTBOL 33 PROGRAM İTALYA’DAN FUTBOL 31 PROGRAM GAMER 33 KISIM TARAFTAR 80 KISIM FUTBOLUN KENTLERİ 74 KISIM TAKTİK TAHTASI 18 PROGRAM beIN MANŞET 141 PROGRAM beIN EUROLEAGUE 31 PROGRAM beIN TEKNİK 37 PROGRAM SANAL YÖNETİCİ 36 PROGRAM beUNITED 9 KISIM ÖZEL RÖPORTAJ 145 ADET

Tam 3141 canlı maç yayını gerçekleştirildi

Başta Harika Lig (420) olmak üzere; TFF 1. Lig (311), UEFA Şampiyonlar Ligi (137), UEFA Avrupa Ligi (164) üzere futbol tertiplerinin yanı sıra Turkish Airlines EuroLeague (335), Starligue (64), Tenis (456) üzere severek takip edilen müsabakaların yayıncılığını üstlenen beIN SPORTS, 2020-2021 döneminde toplamda tam 3141 canlı maç yayını gerçekleştirdi.

LİG İSMİ CANLI MAÇ YAYIN SAYISI MUHTEŞEM LİG 420 TFF 1. LİG 311 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 137 UEFA AVRUPA LİGİ 164 EFL CHAMPIONSHIP 165 İNGİLTERE LİG KUPASI 28 SERIE A 374 LIGUE 1 391 LIGUE 2 80 A-LEAGUE 132 ÖTEKİ FUTBOL MAÇLARI 28 EUROLEAGUE 335 STARLIGUE 64 TENİS 456 ÖBÜR SPORLAR 56 TOPLAM 3141

beIN SPORTS teknik alt yapısı ile fark yarattı

Teknik alt yapısı ve tüm grubuyla fark yaratan beIN SPORTS, şampiyonluk yarışı ve küme düşmeme gayreti sebebiyle Üstün Lig’in son üç haftasında tıpkı gün oynatılan müsabakaları toplam 160 kamera ve 10 OB VAN (canlı yayın aracı) ile kesintisiz formda yayınlayarak, maçları sporseverlere adeta şölen havasında yaşattı.

HAFTALIK OBVAN ÜSTÜN LİG 5 OB VAN HAFTALIK OBVAN TFF 1. LİG 5 OB VAN 40. 41. 42. HAFTA OBVAN HARİKA LİG 10 OB VAN 40. 41.42 HAFTA TOPLAM KAMERA 160 KAMERA 40. 41.42 HAFTA TOPLAM KAMERA 160 KAMERA HARİKA LİG KAMERA KONFİGÜRASYONU 25 ADET (EN FAZLA) TFF 1. LİG KAMERA KONFİGÜRASYONU 10 ADET (EN FAZLA)

*Rakamlar 15 Mayıs 2021 tarihi itibarıyladır.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı