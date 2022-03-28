beIN SPORTS, Türkiye’nin Yer Aldığı 37 Ülkede Premier Padel’in Resmi Yayıncısı Oldu

Premier Padel’in açılış turnuvası olan Ooredoo Qatar Major 2022, beIN SPORTS’un 37 ülkeyi kapsayan anlaşması sonrası dünya çapında 120’den fazla ülkede yayınlanacak.

beIN SPORTS, resmi küresel padel turu Premier Padel’in; Türkiye, Fransa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA), Asya Pasifik (APAC), ABD ve Kanada dahil olmak üzere 37 ülkede resmi yayıncısı olduğunu duyurdu. beIN SPORTS, 2022 sezonunu yayınlamak için bir yıllık ilk anlaşmayı, daha sonra uzatma şartıyla kabul etti. ABD ve Kanada’daki haklar ise şu anda sadece Ooredoo Qatar Major 2022’yi kapsıyor.

Premier Padel turun ilk major turnuvası olan Katar Major, 28 Mart – 2 Nisan tarihleri arasında beIN SPORTS ekranlarında seyirci ile buluşacak.

beIN SPORTS – Resmi Yayıncı Olduğu Ülkeler

Türkiye

Fransa

Orta Doğu & Kuzey Afrika : Cezayir, Bahreyn, Çad, Cibuti, Mısır, İran, Irak, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Libya, Moritanya, Fas, Umman, Filistin, Katar, Suudi Arabistan, Somali, Güney Sudan, Sudan, Suriye, Tunus, BAE ve Yemen

Asya Pasifik: Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Hong Kong, Endonezya, Malezya, Filipinler, Tayland, Brunei

Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Hong Kong, Endonezya, Malezya, Filipinler, Tayland, Brunei ABD & Kanada – bu aşamada haklar yalnızca Ooredoo Qatar Major 2022’yi kapsıyor

beIN SPORTS; ESPN (Güney Amerika, Orta Amerika, Meksika ve Karayipler), Sky Sports (İtalya, Birleşik Krallık, İrlanda, Almanya, Avusturya, İsviçre), Viaplay (İsveç, Danimarka, Norveç, Finlandiya, İzlanda, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya ve Hollanda), Charlton TV (İsrail) ve SuperSport’ye (Sahra Altı Afrika), katılarak Premier Padel ile ortak olan en son küresel yayıncı oldu. Premier Padel’in açılış etkinliği Ooredoo Qatar Major 2022, dünya çapında 120’den fazla ülkede izlenecek.

Premier Padel, Uluslararası Padel Federasyonu (FIP) tarafından yönetilen ve Profesyonel Padel Derneği (PPA) tarafından desteklenen resmi küresel padel turudur. Khalifa Uluslararası Tenis Kompleksi’nde gerçekleşecek olan Ooredoo Qatar Major 2022, 2 Nisan 2022’de sona erecek. 19 farklı ülkeden 123 çiftin katıldığı ve 525.000 €’luk rekor turnuva para ödülü ile Katar Major için henüz hiçbir maç oynanmadan rekorlar kırılmaya başlandı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı