beIN SPORTS’tan Dünya Standartlarında 16 Saat Kesintisiz Derbi Yayını

Fenerbahçe – Galatasaray derbisinin heyecanı 16 saat kesintisiz yayınla Pazar günü beIN SPORTS 1 ve beIN SPORTS Haber ekranlarında olacak. beIN SPORTS toplam 25 kamera ve 100’den fazla personeliyle derbi yayınlarını gerçekleştirecek.

Türkiye’yi konuşturacak derbinin kapsamlı yayınının maç öncesi heyecanı, beIN SPORTS 1 ve beIN SPORTS HABER ekranlarında yaşanacak. Saat 09:00’da Yeni Gün programıyla başlayacak olan derbi yayınları, 20:30’daki başlama vuruşuna kadar 10 saatten fazla kesintisiz bir şekilde sürecek. Derbi özel yayınları, maç sonu yayınlarıyla birlikte saat 01:30’a kadar devam edecek.

beIN SPORTS Türkiye’den Dünya Standartlarında Bir Prodüksiyon

beIN SPORTS, Türk futbolunun bu özel gecesinin her anını yakalayacak 24 kamera ve en ileri seviyedeki prodüksiyon sistemleri ile yayın yapacak. beIN ayrıca, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca izleyici için havadan en iyi görüntüleri çekebilen özel bir drone kamera ile takımların stadyuma girişlerindeki atmosferi yakalayacak ve iki adet de motosiklet kamerası kullanacak.100’den fazla prodüksiyon personeli bu maçta görev alacak.

beIN’den Çift Dil Seçeneği

beIN SPORTS, derbide futbolseverlere çift dil seçeneği sunacak. Türkiye’deki futbolseverler derbi heyecanını hem İngilizce hem de Türkçe yaşayacak. Ayrıca sezon boyunca beIN, Süper Lig yayın ortaklarına her hafta 4 maç için İngilizce anlatım seçeneği sunuyor.

Derbi Yayın Programı

beIN SPORTS 1

09:00 Yeni Gün – Canlı (Yonca Oskay, Banu Yelkovan)

12:00 Geniş Özet Spor Toto Süper Lig 2020 – 2021 Sezonu 24. Hafta: Fenerbahçe – Galatasaray

12:30 Geniş Özet Spor Toto Süper Lig 2021 – 2022 Sezonu 13. Hafta: Galatasaray – Fenerbahçe

18:00 Arşiv Süper Lig: Fenerbahçe – Galatasaray

19:00 beIN Süper Lig – Canlı (Güntekin Onay, Tugay Kerimoğlu, Feyyaz Uçar, İlker Yağcıoğlu)

20:30 Spor Toto Süper Lig 32. Hafta: Fenerbahçe – Galatasaray – Canlı

22:30 beIN Süper Lig – Canlı (Güntekin Onay, Tugay Kerimoğlu, Feyyaz Uçar, İlker Yağcıoğlu)

00:00 Trio – Canlı (Lale Orta, Deniz Çoban, Bülent Yıldırım)

01:00 Z Raporu – Canlı (Burcu Kapu, Mustafa Doğan)

beIN SPORTS HABER

09:00 Yeni Gün – Canlı (Yonca Oskay, Banu Yelkovan)

13:00 Lig Merkezi – Canlı (Burak Ölmez, Tunç Kayacı, Olcay Çakır)

16:00 Arşiv Süper Lig: Fenerbahçe – Galatasaray

17:00 Haber – Canlı (Cihan Erduran)

17:30 Özel Derbi Klipleri

18:00 Ana Haber – Canlı (Cihan Erduran)

19:00 Özel Derbi Klipleri

19:30 Haber – Canlı (Zeynep Özdemir)

21:30 Skor – Canlı (Cihan Erduran, Altan Aksoy)

23:00 Spor Gecesi – Canlı (Zeynep Özdemir, Raşit Altun)

*Yayın akışı değişebilir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı