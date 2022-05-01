Belediye Başkanı Savran’ın Ramazan Bayramı Mesajı

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm hemşehrilerinin ve İslam aleminin bayramını tebrik etti.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Savran mesajında, bayramların dinî ve millî duyguların perçinlendiği, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en üst seviyelere çıktığı günler olduğunu belirterek 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayını uğurlamanın hüznünü, bayrama ulaşmanın ise sevinç ve huzurunu yaşadıklarını söyledi.

Savran; “Ramazan ayı boyunca gerek ibadetlerimizle gerek yaptığımız yardımlarla dünyevi duygulardan bir nebze olsun uzaklaşarak ramazanın manevi iklimi ile ruhlarımızı arındırdık. Yakınlarımızdaki ihtiyaç sahiplerine el uzattık, soflarımızı sevdiklerimizle paylaştık. 11 ayın sultanı Ramazan ayını uğurlarken, birlikteliğimizin ve dayanışma ruhumuzun tazelendiği Ramazan Bayramı’nı karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim, hoşgörünün, birlik ve beraberliğin pekiştiği Ramazan ayına tekrar kavuşmayı bizlere nasip etsin inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle; Nevşehirli hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramını en kalbi duygularımla kutluyor, bayramın tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı