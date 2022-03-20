Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul İlçenin Kalkınmasına Destek Verecek Ziyaretçileriyle Bir Araya Geldi

İlçemizde yürütülen faaliyetlerle kadın girişimcilere cesaret veren ve ürettikleri ürünlerle Malkaramızı birçok platformda tanıtan TOBB Tekirdağ İl Kadın Girişimciler İcra Komitesi Başkanı ve Trakyam Üreten Kadın Kooperatifi Başkanı Aynur Çeşmeliler, 19 Mart 2022 Cumartesi günü Malkara Belediyesine gelerek Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul’u başkanlık makamında ziyaret etti.

Ziyarette; İYİ Parti Malkara İlçe Başkanı Nevzat Ulu, Ekonomi Gazeteciler Derneği Başkanı Celal Toprak, Ekonomi Gazeteciler Derneği Genel Koordinatör Demet Kalendergil, Yenigün Gazetesi Ekonomi Müdürü Engin Çağlar, Yenigün Gazetesi Genel Yayın Müdürü Talin Şirinpınar, Turizmekstra Yetkilisi Artin Şirinpınar, Avcılar Belediye Basın Yayın Yetkilisi Hediye Boztemur, Sosyal Medya Uzmanı Merve Menevşe ve Trakyam Üreten Kadın Kooperatifi Başkan Yardımcısı Emine Ulu yer aldı.

İlçemizin tanıtımı ve kalkınması hakkında fikir alışverişinin yapıldığı ziyarette Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, kendilerine düşün her türlü görevi yerine getireceklerini belirtip, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek misafirlerine teşekkür etti.

TOBB Tekirdağ İl Kadın Girişimciler İcra Komitesi Başkanı ve Trakyam Üreten Kadın Kooperatifi Başkanı Aynur Çeşmeliler ve beraberindekiler Malkara’nın gelişerek hak ettiği yere gelebilmesi için her zaman desteğe hazır olduklarını belirtip, misafirperverliklerinden dolayı Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul’a teşekkür ettiler.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı