Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul Malkara’da Gerçekleştirilen Bayramlaşma Törenine Katıldı

Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Ramazan Bayramı dolayısıyla 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 11.00’de Kaymakamlık Bahçesinde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

Gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde; Malkara İlçe Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, 95’inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Engin Candaş, Malkara İlçe Jandarma Komutanı İsmail Erdoğan, Malkara İlçe Emniyet Müdürü İsa Karasu, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Vasfi Güner, siyasi parti başkan ve temsilcileri, sivil toplum kuruluşu başkanları, belediye meclis üyeleri, dernek başkanları, gaziler, muhtarlar, kurum müdürleri ve basın mensupları yer aldı.

Malkara İlçe Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel yapmış olduğu bayramlaşma konuşmasında, tüm İslam âleminin ve Malkaralıların Mübarek Kurban Bayramını kutladı.

Bayramlaşma töreninin ardından Malkara İlçe Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul ve protokol üyeleri, can ve mal güvenliğimizi sağlayan Malkara Jandarma Komutanlığı’nda görevli Jandarmalara, Yiğit Polis Merkez Amirliği’nde ve D- 110 Yolu üzerinde uygulama yapan görevli polislere, tecrübeleriyle bizlere yol gösteren değerli Huzur Evi sakinlerine, vatan topraklarında özgürce yaşamamızı sağlayan şehitlerimiz Osman Bayraktar ve Medeni Özbay’ın ailelerine, Gazimiz Mehmet Pamuk’a ve Sağlamtaş Mahallesindeki vatandaşları ziyaret ederek, mübarek Ramazan Bayramını kutladılar.

Huzur evi ziyaretinde tecrübeleriyle bizlere yol gösteren değerli huzur evi sakinleri, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul’a desteklerinden dolayı teşekkür belgesi takdim ettiler.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı